Sie wollten immer schon einmal wissen, wie eine Stadtverwaltung Beteiligungsprozesse zu den Themen Digitalisierung, Daten & Smart City ausgestaltet bzw. ausgestalten sollte, um die dabei auftretenden Interessenkonflikte bestmöglich aufzulösen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn in unserem Projekt erforschen wir, wie die Stadtverwaltung von Berlin mit anderen Akteuren aus Wirtschaft, Politik und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten kann, um die Chancen von Daten in einer gemeinwohlorientierten Weise auszuschöpfen.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt – vorbehaltlich der finalen Mittelbewilligung – eine*n engagierte*n

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in oder Postdoktorand*in (m/w/d)

(z.B. aus den Themenbereichen Mensch-Computer-Interaktion, Service / User Experience Design und/oder Politikwissenschaften)

für die wissenschaftliche, koordinatorische und strategische Mitarbeit (zunächst bis März 2025 befristet, mind. 60%, je nach Qualifikation in Anlehnung an TVL 13 oder 14, zzgl. Familien-, Literatur- und Reiseunterstützungen). Das Forschungsprojekt “Data & Smart City Governance” entwickelt und erprobt Data-Governance-Konzepte, die kommunale und privatwirtschaftliche Interessen sowie Gemeinwohlorientierung integrieren. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms Modellprojekte Smart Cities durch die Senatskanzlei Berlin gefördert und in Kooperation mit dem KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin und Siemens durchgeführt.



Die folgenden Aufgaben und Anforderungen erwarten Sie bei uns:

Umsetzung des breit angelegten interdisziplinären Forschungsdesigns, einschließlich der strategischen und konzeptionellen Entwicklung und Durchführung eines detaillierten HIIG-Forschungsplans (auch unter Berücksichtigung juristischer Fragestellungen)

Leitung der HIIG-Arbeitspakete insb. die Identifikation der für den Hauptanwendungsfall zentralen Data Governance-Herausforderungen (Bedarfsanalyse), Integration der normativen, organisatorischen und technologischen Aspekte und Übertragung der Data Governance Konzepte

Planung, Durchführung und Auswertung des Multi-Stakeholder-Prozesse im Rahmen des Forschungsprojektes

Selbstständige und verantwortungsbewusste Mitarbeit im Sinne der Projektziele und -meilensteine, insbesondere an wissenschaftlichen Berichten und Beiträgen zu Journals sowie an Aktivitäten auf Konsortialebene, wie z.B. Konferenzen

Enge Zusammenarbeit mit dem HIIG-Direktorium, der Forschungsgruppe Daten, Akteure, Infrastrukturen und -Forschungsleiter*innen sowie den Konsortialpartnern

Ggf. Koordination der Konsortialpartner, sowie Kommunikation mit dem Fördermittelgeber

Wir suchen nach folgendem Profil:

Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt auf partizipative Methoden und Prozesse (z.B. aus der Forschung zur Mensch-Computer-Schnittstelle, zum Service / User Experience-Design und/oder Politikwissenschaft), idealerweise auch eine einschlägige Promotion in einem der relevanten Bereiche

Theoretische und praktische Erfahrungen im Bereich Digitalisierung, Smart Cities und Data Governance, idealerweise in der Wissenschaft und in der Wirtschaft, bestenfalls mit Kontakten zu relevanten Netzwerkpartnern

Nachgewiesene praktische Erfahrungen mit partizipativen Forschungsmethoden und Fallstudien, Fokusgruppen- und Expert*inneninterviews, idealerweise auch mit quantitativen Methoden und Verfahren

Interesse an Wissenstransfer und direkter, kontinuierlicher Zusammenarbeit mit Unternehmer*innen und lokalen politischen Entscheidungsträger*innen sowie das diplomatische Gespür, die unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Stakeholder zu erfassen und dialogorientiert zu vermitteln

Ausgeprägtes strategisches und konzeptionelles Denken sowie Organisationstalent

Überdurchschnittlich hohes Maß an Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit, Eigenständigkeit, Gestaltungswillen, Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Teamfähigkeit

Verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich

Was wir Ihnen anbieten:

Entwicklung und Etablierung eines neuen Forschungsansatzes mit Raum für eigene Ideen in Zusammenarbeit mit der Projektleitung sowie in enger Abstimmung mit dem Forschungsdirektorium in einem anerkannten, innovativen Forschungsinstitut

Strategische Weiterentwicklung der Forschung zu Data Governance

Exzellente Position, um das eigene Forschungsprofil weiter zu entwickeln, eigene Initiativen zu entwickeln und mit Ihrer Expertise Einfluss auf laufende Debatten zu Beteiligung und Data Governance zu nehmen

Die Möglichkeit, Teil einer interdisziplinären Forschungsgruppe zu werden, die sich Innovation und Unternehmergeist in einer sich schnell verändernden, global vernetzten digitalen Wirtschaft und Gesellschaft versteht, informiert und mitgestaltet.

Unterstützung der Forschungsarbeit durch studentische Hilfskräfte, Sach- und Reisemittel

Ein attraktives und familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien in einem gelebten Gegenentwurf zum traditionellen Wissenschaftsbetrieb

Ein hochmotiviertes Team, das sehr eng zusammenarbeitet sowie engagierte Kollegen*innen aus verschiedenen Disziplinen in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin

Zur Bewerbung:

Erkennen Sie sich in dem beschriebenen Profil wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagefähigem Lebenslauf, kurzem Motivationsschreiben, relevanten Zeugnissen und der Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte reichen Sie die Unterlagen über das unten stehende Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort. Die Ausschreibung bleibt online auffindbar und damit offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden ist. Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Bei inhaltlichen Rückfragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Max von Grafenstein (max.grafenstein@hiig.de). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!