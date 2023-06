Du bist Rechtswissenschaftler*in und interessierst Dich für die Frage, wie sich Stadtverwaltungen mit den Themen Big Data & Smart City auseinandersetzen? Du möchtest die Möglichkeiten und Risiken, vor allem aber die konkrete Gestaltung der Digitalisierung im Bereich Governance von Daten und Datennutzung erforschen? Dann bist Du bei uns genau richtig.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht ab sofort eine*n engagierte*n



Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d)

„Data & Smart City Governance“ mit juristischem Hintergrund



Als Mitarbeiter*in (50-65%, in Anlehnung an TVL 13 je nach Qualifikation, entsprechend der Projektlaufzeit befristet bis März 2025) wirst Du Teil des Forschungsprojekts Data & Smart City Governance. In diesem erforschen wir, wie die Stadtverwaltung von Berlin mit anderen Akteuren aus Wirtschaft, Politik und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten kann. Im Fokus stehen die Chancen von Big Data in einer gemeinwohlorientierten Weise. Der Tätigkeitsort ist Berlin, mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich. Die Arbeitszeiten werden individuell nach Absprache festgelegt.

Was Deine Aufgaben sind:

Wissenschaftliche Unterstützung bei der Durchführung des Forschungsprojektes “Data & Smart City Governance”, insbesondere Recherche, Sichtung und Analyse von juristischer Literatur und Rechtsprechung vordergründig im Datenrecht, Datenschutzrecht und Verwaltungsrecht

Recherche und Mitwirkung beim Verfassen von wissenschaftlichen Publikationen

Übertragung wissenschaftlicher Analysen in die praktische Anwendung in der Verwaltung

Unterstützung bei der Planung und Organisation von Workshops und anderen Veranstaltungen sowie bei der Aufbereitung dieser Ergebnisse

Was Du mitbringen solltest:

Abgeschlossenes juristisches Studium (1. Staatsexamen) oder vergleichbares Studium ist zwingend erforderlich

Abgeschlossenes Referendariat mit einschlägigen Stationen oder anderweitig erlangte einschlägige Berufserfahrung (z.B. als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Kanzlei oder in der Verwaltung) sind von Vorteil

Interesse am interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten an der Schnittstelle von Recht, Informatik und Design sowie an Datenschutzrecht (z.B. Datenschutz by Design, Anonymität, Datenschutzzertifizierung)

Freude sowohl an inhaltlicher als auch organisatorischer Arbeit sowie die Fähigkeit und Motivation, sich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen und Sachverhalte einzuarbeiten

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Was wir Dir anbieten:

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team

Bei Interesse und entsprechender Qualifikation unterstützen wir Promotionsbestrebungen

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit tiefen Einblicken in den Forschungsalltag im Bereich der anwendungsbezogenen Grundlagenforschung

Verbindungen zu zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsinstituten sowie Praxispartnern aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und gemeinnützigen Organisationen

Ein attraktives Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien und genügend Raum für eigene Initiativen und Forschung.

Ein hochmotiviertes und sehr nettes Team, das Spaß an interdisziplinärer Zusammenarbeit hat, sowie engagierte Kollegen*innen aus weiteren Disziplinen in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin.

Zur Bewerbung:

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung! Willkommen sind Bewerbungen aller Menschen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.Reiche Deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben (auf Deutsch oder Englisch), Lebenslauf, Zeugnissen/Referenzen und deiner zeitlichen Verfügbarkeit über das Onlineformular ein. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte inhaltliche Fragen zur Stelle gern an Maurice Stenzel (maurice.stenzel@hiig.de). Wir freuen uns auf dich.