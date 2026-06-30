Was haben Patagonia, Bosch und Zeiss gemeinsam? Diese Unternehmen „gehören niemandem“, sondern sind so aufgebaut, dass sie nicht verkauft oder vererbt werden können und dauerhaft ihrem eigenen Zweck verpflichtet bleiben. Dieses Prinzip nennt sich Steward Ownership, und es wirft eine der Grundfragen des Wirtschaftens neu auf: Wem gehört ein Unternehmen, und wem dient es?

Im Projekt „Zukunft des Eigentums“ gehen wir am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) genau dieser Frage nach. Wir untersuchen Unternehmen mit gebundenen Eigentumsformen und fragen ergebnisoffen, wie sie sich auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung auswirken, wo ihre Stärken liegen und wo ihre Grenzen. Spannend wird es gerade auch politisch: In Deutschland entsteht eine neue Rechtsform, die solche Modelle einfacher machen soll. Das Projekt ist Teil unseres Forschungsschwerpunkts Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft, der gerade im Aufbau ist. Du kannst diese Phase von Anfang an mitgestalten.

Der zeitliche Umfang liegt bei 44–60 Stunden pro Monat, die Arbeitszeiten legen wir individuell nach Absprache fest.

Was Deine Aufgaben sind:

Du recherchierst und bereitest auf, was es bereits an Wissen über diese Unternehmen und ihre Strukturen gibt.

Du bist bei Interviews und Workshops dabei und hilfst, sie vorzubereiten, zu dokumentieren und nachzubereiten.

Du hilfst mit, unsere Veranstaltungen zu organisieren: von der Recherche, wen wir einladen, über die Organisation bis zur Aufbereitung der Ergebnisse für unterschiedliche Zielgruppen.

Du baust mit am Netzwerk aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft und hältst die Kontakte gepflegt.

Du übernimmst organisatorische Aufgaben im Forschungsalltag, von Teammeetings über Präsentationen bis zur redaktionellen Zuarbeit.

Was Du mitbringen solltest:

Lust, dich in spannende Fragen und neue Themen hineinzudenken. Du musst kein*e Experte*in sein, Neugier reicht.

Freude an inhaltlicher und organisatorischer Arbeit sowie die Fähigkeit, dich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen einzuarbeiten.

Eine genaue, zuverlässige und gut organisierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung.

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Ein Plus, aber kein Muss: erste Erfahrungen in qualitativer Forschung, Literaturarbeit, Interviews oder Wissenstransfer.

Eine Immatrikulation an einer deutschen Hochschule (Bachelor oder Master), idealerweise noch mindestens 1,5 Jahre, mit Wohnort in Berlin oder Umgebung.

Was wir Dir bieten:

Direkte Einbindung in einen neuen Forschungsschwerpunkt. Du gestaltest mit, statt nur zuzuarbeiten.

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden Themen rund um Unternehmen, Innovation und Gesellschaft, mit fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team.

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit tiefen Einblicken in den Forschungsalltag sowie Verbindungen zu zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsinstituten.

Zugang zum Netzwerk des HIIG: Forschung, Startup-Szene, Zivilgesellschaft und Politik.

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin.

Eine Vergütung nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte: 14,00 €/Stunde (ab Oktober 2026: 16,00 €/Stunde).

Zur Bewerbung

Schick uns dein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und deine zeitliche Verfügbarkeit über das Online-Bewerbungsformular. Die Sichtung der Bewerbungen erfolgt fortlaufend. Die Ausschreibung bleibt offen, bis die passende Person gefunden wurde. Richte deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an amyn.vogel@hiig.de.

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung und heißen Bewerbungen aller Menschen willkommen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.