Du planst, recherchierst, schreibst und bringst Menschen zusammen, ohne im Trubel den Überblick zu verlieren? Dann gestalte mit uns, wie Wissenschaft sichtbar wird. Als Teil des Management-Teams des HIIG begleitest du unsere Veranstaltungen organisatorisch, kommunikativ und konzeptionell, von der ersten Idee bis zum vollen Saal.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht ab sofort eine*n engagierte*n

Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d)

für Wissenschaftskommunikation und Events

Das HIIG erforscht das Verhältnis von Innovation und Governance in einer digitalen Gesellschaft. Unseren Transfer denken wir out-of-the-box: In unseren Engagement Labs, etwa dem AI & Society Lab und dem Digital Governance Lab, übersetzen wir Forschung in Formate, die Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit zusammenbringen. Eines unserer Herzstücke ist der monatliche Digitale Salon, unsere öffentliche Bühne für die großen Debatten rund um Internet und Gesellschaft. Hier sind deine Ideen ausdrücklich gefragt.

Der zeitliche Umfang liegt bei 60–80 Stunden pro Monat, die Arbeitszeiten legen wir individuell nach Absprache fest.

Was Deine Aufgaben sind:

Du betreust im Team den Digitalen Salon: Recherche, Redaktion, Organisation, Durchführung und die Kommunikation rund um jede Ausgabe.

Du planst Veranstaltungen mit Weitblick: Du entwickelst Ablaufpläne, denkst Timing und Logistik im Vorfeld durch, holst Angebote ein, stimmst Kalender ab, recherchierst Locations, koordinierst alle Beteiligten und behältst von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung den Überblick.

Du wirkst bei der Konzeption und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate der Engagement Labs mit und bringst eigene Ideen ein.

Vor Ort behältst du die Fäden in der Hand, sodass Mobiliar, Flyer, Catering und Gäste zur richtigen Zeit am richtigen Ort landen.

Du verfasst selbständig Texte und bereitest gemeinsam mit unserem Kommunikationsteam die Kommunikation der Events für Website und Social Media auf.

Was Du mitbringen solltest:

Du arbeitest ausgesprochen proaktiv, denkst mit und übernimmst Verantwortung, ohne auf Anweisungen zu warten.

Interesse an wissenschaftlichen und politischen Debatten im Bereich Digitalisierung und Gesellschaft.

Erfahrung in der Projekt- und Veranstaltungsorganisation sowie eine genaue, zuverlässige und gut organisierte Arbeitsweise.

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, mit Sicherheit im Verfassen von Texten.

Idealerweise Erfahrung im Umgang mit gängigen Grafikprogrammen (z.B. Adobe XD) sowie Erfahrung mit Content-Management-Systemen (z.B. WordPress) und Social Media.

Die Möglichkeit, flexibel im Institut und auf Veranstaltungen in Berlin präsent zu sein.

Eine Immatrikulation an einer deutschen Hochschule (Bachelor oder Master).

Was wir Dir bieten:

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin.

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit viel Raum für eigene Ideen und neue Kontakte.

Einblicke in das Wissenschaftsmanagement eines international ausgerichteten Forschungsinstituts und in aktuelle Themen rund um Internet und Gesellschaft.

Eine Vergütung nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte: 14,00 €/Stunde (ab Oktober 2026: 16,00 €/Stunde).

Zur Bewerbung

Schick uns dein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und deine zeitliche Verfügbarkeit über das Online-Bewerbungsformular.

Die Sichtung der Bewerbungen erfolgt fortlaufend. Die Ausschreibung bleibt offen, bis die passende Person gefunden wurde. Richte deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an sarah.spitz@hiig.de.

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung und heißen Bewerbungen aller Menschen willkommen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.