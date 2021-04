Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d) im Bereich Datenanalysen & Datenbearbeitung in der Forschungsgruppe Public Interest AI

Wir suchen ab sofort eine*n engagierte*n Student*in mit großem Interesse für Künstliche Intelligenz (KI) und die gesellschaftlichen Fragen der Digitalisierung zur tatkräftigen Unterstützung unserer Forschungsgruppe.

Du bist fit in der Aufbereitung von Datensätzen und hast erste Erfahrungen mit der Entwicklung von KI Projekten? Du suchst ein Forschungsteam in dem Du mehr über KI und Gemeinwohl lernen kannst? Dann bist Du hier richtig! Bewirb Dich als

Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) in der vom BMBF geförderten Forschungsgruppe Public Interest AI mit Fokus auf Datenanalysen & Datenbearbeitung (80 Std./Monat)

Wir sind eine Nachwuchsforschungsgruppe im Aufbau (Laufzeit 2021-2024) und widmen uns der Aufgabe herauszufinden, wie KI designt und umgesetzt werden muss, damit sie dem Gemeinwohl dient. Wir sind ein interdisziplinäres Team mit technischem wie auch gesellschaftswissenschaftlichem Hintergrund. Am HIIG sind wir Teil des AI & Society Labs. Wir haben viel vor, um unsere Forschung mit innovativen Formaten in die wissenschaftliche Community und in die Gesellschaft zu tragen und freuen uns dabei über Deine Unterstützung.

Was Deine Aufgaben sind:

Unterstützung bei der Aufbereitung von Datensätzen für die KI Entwicklung

Unterstützung bei der technischen Entwicklung zweier KI Projekte im Bereich Computer Vision und NLP

Zuarbeit in der wissenschaftlichen Aufbereitung für diese KI Projekte

Pflege von technischer Infrastruktur und Datenbankstrukturen

Was du mitbringen solltest:

Immatrikulation an einer Universität oder Hochschule, mindestens drittes Semester in einem Studiengang, der für die Aufgaben relevante Kenntnisse vermittelt

Erfahrung in der Datenaufbereitung und wenn möglich erste Erfahrungen mit Machine Learning/KI Projekten

Mindestens gute Kenntnisse in Deutsch und sehr gute in Englisch in Wort und Schrift sind erforderlich (Team-Sprache ist vorwiegend Englisch)

Kenntnisse in Python sind hilfreich

Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten und Neugierde für unser Forschungsthema

Freude an der Arbeit in einem diversen und interdisziplinären Forschungsteam und die Fähigkeit, fachübergreifend zu kommunizieren

Eigenständige Arbeitsweise, keine Scheu anzupacken, Zuverlässigkeit, Spaß am innovativen Denken und kollektivem Umsetzen

Was wir Dir anbieten:

Einblicke und eigene Erfahrungen in der Mitarbeit an einem spannenden und zukunftsweisenden Thema

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Einblicken in den Forschungsalltag

Eigenverantwortliche Arbeit und die Möglichkeit, viele Kontakte im Netzwerk des HIIG zu knüpfen

Ein sehr dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Eine Vergütung orientiert an dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (12,50€/Stunde)

Zur Bewerbung

Reiche Deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Deiner zeitlichen Verfügbarkeit über unser Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab dem 15.4.2021. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Richte Deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an Freya Hewett (freya.hewett@hiig.de).