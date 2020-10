Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Forschungsprogramm „Daten, Akteure, Infrastrukturen“ mit juristischem Hintergrund

Im Fokus des Forschungsprogramms steht die Erforschung von Potentialen, Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten der IT- und datengetriebenen Innovation. An der Schnittstelle von Technik, Wirtschaft, Recht und Gesellschaft suchen wir Verstärkung für unser interdisziplinäres Team.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht ab sofort eine*n engagierte*n

Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Forschungsprogramm „Daten, Akteure, Infrastrukturen“ (60–80 Std./Monat) mit juristischem Hintergrund

Du studierst Rechtswissenschaft und interessierst Dich für die Möglichkeiten und Risiken, vor allem aber für die konkrete Gestaltung der Digitalisierung, unter anderem im Bereich der Governance von Daten und der Datennutzung? Du hast Interesse an – und vorzugsweise schon tiefergehende Kenntnisse in – so unterschiedlichen Rechtsgebieten wie dem Wettbewerbs-, Verbraucherschutz-, Datenschutz- und dem IT-Sicherheitsrecht? Du begeisterst Dich für interdisziplinäre Zusammenarbeit und verfügst über ein gutes technisches Grundverständnis? Du arbeitest selbständig und setzt eigene Schwerpunkte? Du bist kommunikativ und teamfähig? Dann bist Du in unserem Forschungsprogramm genau richtig!

Deine Aufgaben in unserem Team:

Organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Forschungsprogramms und seiner Projekte

Recherche, Sichtung, Analyse und Verwaltung von juristischer Literatur

Redaktionelle Aufgaben bei der Vorbereitung von Publikationen

Selbstständiges Verfassen von kürzeren Artikeln und Beiträgen

Unterstützung bei der Planung und Organisation von Workshops sowie bei der Aufbereitung der Workshopergebnisse

Was Du mitbringen solltest:

Immatrikulation an einer Hochschule, Studium der Rechtswissenschaft (mindestens 3. Semester)

Freude sowohl an inhaltlicher als auch organisatorischer Arbeit

Breite, fachübergreifende juristische Kenntnisse

Besonderes Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit, vor allem mit der Informatik

Fähigkeit und Motivation, sich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen und Sachverhalte einzuarbeiten

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Was wir Dir anbieten:

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit tiefen Einblicken in den Forschungsalltag

Die Freiheit, Deine Ideen und Schwerpunkte in das Forschungsprogramm einzubringen und Projekte selbstständig zu verfolgen

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Eine Vergütung, die sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte richtet (12,50€/Stunde)

Zur Bewerbung:

Reiche Deine Bewerbung bitte mit einem aussagekräftigen Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und der Angabe des von Dir gewünschten Stellenumfangs über das Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab dem 19. Oktober 2020. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte inhaltliche Fragen zur Stelle gern an Dr. Jörg Pohle (joerg.pohle@hiig.de).