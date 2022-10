Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) im Bereich internationale Projektorganisation und Medienrecht

Dir gefällt es zu organisieren, eigenverantwortlich Details und Personen im Blick zu behalten und dich reizt die internationale Kommunikation mit Personen aus unterschiedlichen Kontexten? Dann bist du in unserem Kooperationsprojekt Plattform://Demokratie genau richtig! Unterstütze uns als studentische Hilfskraft im Bereich Medien- und Digitalrecht und untersuche, wie offline und online Medien reguliert werden.

Das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d)

im Bereich Wissenschaftsmanagement und Projektorganisation



Als studentische*n Mitarbeiter*in unterstützt Du das Forschungsprogramm 2 (Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen; Leitung: Prof. Kettemann, Dr. Mast) und erforschst soziale Ordnungen in digitalen Kommunikationsräumen aus sozial- und rechtswissenschaftlicher Perspektive. Der zeitliche Umfang liegt bei 40 Stunden pro Monat. Der Tätigkeitsort ist Hamburg, mobiles Arbeiten aus Berlin oder in den Räumlichkeiten des Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft ist nach Absprache möglich. Die Arbeitszeiten werden individuell nach Absprache festgelegt.

Zu deinen Aufgaben zählen:

Recherche zu Literatur und Rechtsprechung

Organisatorische Unterstützung der Forschungsprojekte

Was du mitbringen solltest:

gute Kenntnisse des Studiums der Rechtswissenschaft

Erste Erfahrungen und großes Interesse im Bereich des Medien- und/oder Internetrechts und/oder Demokratietheorien

Interesse an interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten

Gute Englischkenntnisse

Erfahrung im Projektmanagement ist von Vorteil

Teamfähigkeit

Was wir Dir bieten:

Flexible Arbeitszeiten nach Vereinbarung

Arbeiten in einer internationalen Arbeitsumgebung in einem kollegialen Team

Ein interdisziplinäres Arbeitsumfeld, das eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten fördert

Einblick in ein innovatives, sich gerade etablierendes Feld des Medien und Internetrechts

Zur Bewerbung

Die Bewerbung mit einem Lebenslauf sowie einer Übersicht über die im rechtswissenschaftlichen Studium erbrachten Leistungen und ggf. mit einem Nachweis sonstiger einschlägiger Qualifikationen bitte mit der Kennziffer „SHK22-20” an bewerbung@leibniz-hbi.de senden.

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien und der Vorschriften des Gesetzes über Teilzeitarbeit ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter. Bitte beachte den datenschutzrechtlichen Hinweis, dass deine Bewerbungsunterlagen im Rahmen der Besetzung der Stelle verarbeitet und gespeichert werden.