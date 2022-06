Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Themenfeld Diskurse und Regulierung von KI

Du kennst Dich aus im Bereich Datenmanagement und -analyse, kannst mit Visualisierungstools umgehen und interessierst Dich für KI-Diskurse in Medien, Politik und Wissenschaft? Du bist proaktiv und offen für interdisziplinäre Zusammenarbeit? Dann bist Du die perfekte Ergänzung für unser Team zur tatkräftigen Unterstützung bei der empirischen Arbeit, insbesondere in der Erhebung, Organisation und Analyse von großen Datenmengen.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Forschungsprojekt Shaping AI im Themenfeld Diskurse und Regulierung von Künstlicher Intelligenz

Das HIIG hat zusammen mit dem Lab Platform Governance, Media, and Technology der Universität Bremen den Lead für das Projekt Shaping AI, ein mehrjähriges internationales Forschungsprojekt mit Partnerinstitutionen in Frankreich, Großbritannien und Kanada. Das Projekt beschäftigt sich mit den Nuancen der Etablierung und Anfechtung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Medien, Politik und Forschung in den letzten zehn Jahren. Am HIIG sind wir Teil des Forschungsprogramms Entwicklung der digitalen Gesellschaft.

Der zeitliche Umfang liegt bei 40-60 Stunden pro Monat, die Arbeitszeiten werden individuell nach Absprache festgelegt.

Was gibt es zu tun?

Du unterstützt in Kooperation mit den internationalen Partnerinstitutionen die Erhebung und Analyse von Daten aus Medien, Umfragen und Social Media zu KI-Diskursen und hilfst uns zu verstehen, wie KI dargestellt und wahrgenommen wird.

Du betreust die Datenbank von Policydokumenten zu KI und stellst Datensätze für die wissenschaftliche Weiterverwendung bereit. In enger Zusammenarbeit mit dem Team analysierst Du Akteure und Themen im politischen Umfeld und identifizierst potentielle Kontroversen.

Du unterstützt das Forschungsteam tatkräftig bei der Datenbereinigung, Dokumentation, den Kalenderabstimmungen etc. und stärkst so die administrative und organisatorische Basis unserer Forschungsarbeit.



Was bringst Du mit?

Eine Immatrikulation an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master (z.B. Data Science, Informatik, Sozialwissenschaften o.Ä.)

Erfahrungen im Bereich Datenmanagement und -analyse, idealerweise im Umgang mit Datenbanken

Affinität zu digitalen Methoden, insbesondere der automatisierten Erhebung, Organisation und idealerweise auch Analyse und Visualisierung von Online-Inhalten und -Dokumenten (z.B. Arbeiten mit APIs, Scraping, Topic Modeling)

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit

Eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Interesse an Themen wie Künstliche Intelligenz, Regulierung neuer Technologien und Medien, Mediendiskurse

Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten und Offenheit für Interdisziplinarität

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift



Was bieten wir Dir?

Einblicke in den Forschungsalltag und die Möglichkeit, eigene Ideen und Kenntnisse einzubringen und umzusetzen

Mitarbeit an einem internationalen, interdisziplinären Forschungsprojekt, das sich mit einem aktuellen Thema im Bereich der Digitalisierung auseinandersetzt

Hohe Autonomie in der Arbeitsorganisation

Ein sehr dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin

Eine Vergütung orientiert an dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (13,00€/Stunde)

Bitte reiche deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Zeugnissen / Referenzen und der Angabe des von dir gewünschten Stellenumfangs über das Onlineformular ein.

Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort und fortlaufend. Die Ausschreibung bleibt aber offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an Anna Jobin (anna.jobin@hiig.de).