Nachhaltigkeit, dezentrale Innovationen, Blockchain und digitales Organisieren sind Themen, die du gern näher ergründen möchtest? Unser Open Source und Open Innovation Team am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht ab Januar/Februar 2022 eine*n engagierte*n

studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Forschungsprojekt

“Open!NEXT – Offene und gemeinschaftsbasierte Innovationsprozesse”

(60-80 Std./Monat)

Im Open!Next Team arbeiten wir an der Erforschung neuer und kreativer Innovationsprozesse rund um Open Source, also der offenen Zusammenarbeit mit einer weltweiten Gemeinschaft von Expert*innen, Nutzer*innen und Unternehmen. Das Projekt ist eingebettet in ein Europäisches Forschungsprojekt mit 20 Partner*innen, insbesondere aus Frankreich, Dänemark und den Niederlanden.

Was gibt es zu tun?

Mitwirkung bei wissenschaftlichen Datenanalysen mit verschiedenen Tools sowie mit qualitativen und/oder quantitativen Methoden

Statistische Aufbereitung von Daten und Visualisierung

Inhaltliche Recherchen zu Open Source, Open Innovation sowie zu Themen wie Blockchain und Distributed Ledger Technology (DLT), Innovations- und Kollaborationsmethoden

User Journey Analysen in Zusammenarbeit mit Unternehmen

Unterstützung bei der Projektkoordination von Open!Next

Was wünschen wir uns?

Immatrikulation an einer Hochschule, Bachelorstudium (mindestens 5. Semester) oder Masterstudium, der Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Soziologie oder vergleichbare Studiengänge

Erste Kenntnisse im Bereich Digitalisierung sowie Interesse an neuen Technologien

Freude sowohl an inhaltlicher als auch organisatorischer Arbeit, Interesse an Datenanalysen, Statistik oder Programmierkenntnisse

Die Fähigkeit und Motivation, sich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen und Sachverhalte einzuarbeiten

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten

Was bieten wir dir?

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unsere Projektmitarbeiter*innen

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum, Einblicke in den Forschungsalltag

Die Freiheit, Deine Ideen und Schwerpunkte in das Projekt einzubringen und Teilprojekte selbstständig zu verfolgen

Es erwartet Dich ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin. Die Vergütung orientiert sich am Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (12,50€/Stunde).



Reiche Deine Bewerbung bitte mit einem aussagekräftigen Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und der Angabe des von Dir gewünschten Stellenumfangs über das Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab 1. Dezember 2021. Die Ausschreibung bleibt aber offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte Deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an Stephan Bohn (stephan.bohn@hiig.de).