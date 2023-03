Du bist daran interessiert, wie digitale Technologien kreativ an der Universität eingesetzt werden können? Du bist daran interessiert, beim Verfassen akademischer Texte und bei der Datenerfassung mitzuwirken? Du willst deine Fähigkeiten als Forscher*in weiterentwickeln und in einem hoch motivierten Team arbeiten?

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte

Studentische Hilfskraft (m/w/x) im Projekt

“Organisatorische Resilienz und Kreativität”

(80 Stunden/Monat)

Im Forschungsprogramm “Wissen & Gesellschaft” untersuchen wir, wie digitale Technologien die Art und Weise verändern, wie Wissen produziert, organisiert und kommuniziert wird. Das Forschungsprojekt “Organisational Resilience and Creativity: Exploring the future of educational technology in higher education” (ORC) widmet sich den Auswirkungen von Bildungstechnologien auf Universitäten: Welche Rolle spielen digitale Technologien in der Hochschulbildung bei der Gestaltung einer resilienten und kreativen Universität der Zukunft? Diese Frage werden wir im Forschungsprojekt ORC mithilfe von qualitativen Forschungsmethoden, z.B. Diskursanalysen und vergleichenden Fallstudien untersuchen.

ORC ist ein dreijähriges Kooperationsprojekt mit dem CATALPA – Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics an der FernUniversität in Hagen.

Deine Aufgaben:

Durchführung eigenständiger Recherchen (z.B. Literaturrecherche) zu Themen aus den Bereichen Bildungstechnologie, Hochschulbildung und Organisationstheorie

Unterstützung bei der Organisation vergleichender Fallstudien und der Analyse qualitativer Daten (z.B. Interviewtranskripte)

Mitverfassen von Texten (z. B. wissenschaftliche Artikel, Blogbeiträge und Berichte)

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Workshops) und der externen Kommunikation (z.B. Website)

Deine Qualifikationen:

Du bist an einer Hochschule immatrikuliert; vorzugsweise in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang

Interesse am Forschungsschwerpunkt des ORC-Projekts und an Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Gesellschaft

Erfahrung im Verfassen von (wissenschaftlichen) Texten und Freude an der Weiterentwicklung deiner Schreibfähigkeiten

Idealerweise erste Erfahrungen mit qualitativen Forschungsmethoden

Fähigkeit, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zu arbeiten

Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Wissbegierde und Interesse an neuen Themen

Spaß an der Arbeit in einem interdisziplinären Forschungsteam

Was wir dir bieten:

Die Möglichkeit, akademische Forschung zu betreiben und deine wissenschaftlichen Fähigkeiten zu verbessern

Die Möglichkeit, an innovativen Forschungsthemen im Bereich der Bildungstechnologie mitzuarbeiten

Die Arbeit in einem hochmotivierten Team, mit engagierten Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Disziplinen in einem zukunftsorientierten Institut im Herzen Berlins

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (13€/Stunde)

Bitte reiche deine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und deiner Verfügbarkeit über unser Online-Formular ein (auf Deutsch oder Englisch). Die Prüfung der Bewerbungen beginnt am 12. April 2023. Die Ausschreibung bleibt so lange offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden ist.

Die sorgfältige Prüfung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um dein Verständnis, dass wir während des Bewerbungsprozesses mehrere Gespräche führen werden. Wenn du Fragen zu dieser Stelle hast, wende dich bitte an Dr. Melissa Laufer (melissa.laufer@hiig.de).

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!