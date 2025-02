Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d): Zukunft der Wissenschaftskommunikation

Du bist fit im wissenschaftlichen Arbeiten und auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe in den Bereichen Wissenschaft, Gesellschaft und Wissenschaftskommunikation? Du fragst Dich, wie Wissenschaft wirksamer und verständlicher mit Politik und Gesellschaft kommunizieren kann – inklusive der damit verbundenen Herausforderungen und Risiken? Außerdem hast Du Spaß an der inhaltlichen und organisatorischen Durchführung von Events und arbeitest gerne in einem interdisziplinären, dynamischen und hochmotivierten Team? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n engagierte*n

Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d): Zukunft der Wissenschaftskommunikation

im Forschungsprogramm „Wissen und Gesellschaft“

(80 Std./Monat)

Der Tätigkeitsort ist Berlin, mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich. Die Arbeitszeiten werden individuell festgelegt. Der zeitliche Umfang liegt bei 20 Stunden pro Woche.

Das Forschungsprogramm „Wissen und Gesellschaft“ befasst sich mit dem durch digitale Technologien und Innovationen hervorgerufenen Wandel der Wissensproduktion, -organisation und -vermittlung. Im Rahmen dieses Programms wirst Du vorwiegend in den zwei folgenden Forschungsprojekten mitarbeiten: Das Verbundprojekt KAPAZ (Kapazitäten und Kompetenzen im Umgang mit Hassrede und Wissenschaftsfeindlichkeit) untersucht das Ausmaß von Wissenschaftsfeindlichkeit und entwickelt Strategien und Hilfsangebote zum Umgang mit Anfeindungen. ELADOAH (Erwerbungslogik als Diamond Open Access Hindernis) erforscht Hindernisse zu einem freien Wissenszugang und hat zum Ziel, ein Organisationsmodell für gebührenfreies wissenschaftliches Publizieren in Deutschland zu entwickeln.

Diese Aufgaben erwarten Dich bei uns:

Selbständige Recherchen im Feld der gesellschaftlichen Relevanz von Forschung, Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsfeindlichkeit sowie Open Science und Open Access (bspw. Literaturanalysen)

Inhaltliche und organisatorische Unterstützung bei wissenschaftlichen Veranstaltungen wie Workshops, Webinaren, Diskussionsveranstaltungen online und offline

Unterstützung bei der Auswertung und Analyse bereits erhobener Daten

(Mit)verfassen und Korrektur von (wissenschaftlichen) Texten sowie Unterstützung bei der visuellen Ergebnisdarstellung (z.B. bei der Erstellung von Präsentationen, Infografiken, etc.)

Unterstützung unserer transferorientierten Arbeit im Forschungsprogramm und dem gesamten Institut

Wir wünschen uns folgendes Profil:

Immatrikulation an einer deutschen Universität oder Hochschule; bevorzugt ein Studiengang mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung; idealerweise noch mindestens für ein Jahr verfügbar

Interesse an der Wissenschaft und an wissenschaftlichem Arbeiten in einem Forschungsprojekt

Erfahrung im wissenschaftlichen Schreiben und im Verfassen von Texten mit wissenschaftlichem Anspruch

Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Freude an der Arbeit in einem interdisziplinären Forschungsteam und die Fähigkeit, fachübergreifend zu kommunizieren

Eigenständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Neugierde, Spaß an innovativem Denken und kollektivem Umsetzen

Was wir Dir anbieten:

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen rund um Hochschul- und Wissenschaftsforschung

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Einblicken in den Forschungsalltag

Die Möglichkeit, vertieft an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt zu werden und viele Kontakte im Netzwerk des HIIG zu knüpfen

Es erwartet Dich ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (aktuell 13,00 €/Stunde, 14,00 €/Stunde ab 01.04.25).

Zur Bewerbung:

Reiche Deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und Deiner zeitlichen Verfügbarkeit über unser Onlineformular ein (auf Deutsch oder Englisch). Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte Deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an die Projektleitung Frau Nataliia Sokolovska (nataliia.sokolovska@hiig.de).

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!