Senior Researcher*in und Projektleitung (m/f/d): Forum Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft

Sie interessieren sich dafür, wie gesellschaftliche Innovationskraft entsteht und sich unternehmerischer Gestaltungswille in Zeiten digitalen Wandels neu denken lässt? Sie möchten erforschen, wie digitale Technologien, politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Verantwortung zusammenwirken, um Zukunft zu gestalten? Und Sie haben Lust, diesen Diskurs nicht nur wissenschaftlich zu begleiten, sondern aktiv mitzugestalten?

Dann gestalten Sie mit uns das Forum „Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft“ am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG). Das von der Joachim Herz Stiftung geförderte Forum zielt darauf, gesellschaftliche Innovationskraft und unternehmerische Gestaltung neu zu verankern – im Zusammenspiel von digitalem Wandel, gesellschaftlicher Verantwortung und politischen Rahmenbedingungen. Die Stelle ist Teil eines dynamischen, interdisziplinären Forschungsteams, das akademische Exzellenz mit gesellschaftlichem Impact verbindet.



Berlin · idealerweise Vollzeit, aber mind. 75% · befristet bis Dezember 2029 · Verlängerung möglich

Ihre Aufgaben

Gestaltung und Entwicklung des Forums „Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft“, eingebettet in das entsprechende Forschungsteam am HIIG.

Konzeption und Umsetzung hochqualitativer, praxisrelevanter Forschungsprojekte zu Innovationsökosystemen, Entrepreneurship, digitalem Wandel und gesellschaftlicher Transformation, inkl. Einwerbung von Drittmitteln.

Entwicklung und Durchführung innovativer Formate wie Research Sprints, Research Clinics oder Multi-Stakeholder-Dialoge; Übersetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in konkrete Handlungsempfehlungen, Policy Briefings, Tools und praxisnahe Formate.

Aufbau und Pflege von Kooperationen mit Partnern, insbesondere aus der Wirtschaft und Politik, aber auch aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, sowohl national als auch international.

Präsentation von Forschungsergebnissen in Medien, Veranstaltungen, Podcasts und internationalen Netzwerken, Förderung der gesellschaftlichen Wirkung der Forschung.

Aktive Vernetzung mit den Forschungsschwerpunkten des Instituts und Identifikation von Schnittstellen zur Entwicklung gemeinsamer Forschungsansätze.

Ihr Profil

Abgeschlossene Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Innovationsforschung, Transformationsstudien oder verwandten Disziplinen.

Fundierte Expertise in Entrepreneurship, Innovation und/oder digitaler Transformation

Idealerweise erste Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln sowie der Leitung und Koordination von Forschungsprojekten.

Interesse an Konzeption und Umsetzung innovativer, dialogorientierter Forschungsformate, idealerweise erste Erfahrungen damit und die Motivation, Forschungsergebnisse in konkrete, gesellschaftlich relevante Empfehlungen zu übersetzen.

Leidenschaft, akademische Exzellenz und gesellschaftliche Wirkung zusammenzudenken und zu gestalten sowie Interesse an Inter- und Transdisziplinarität, multiperspektivischer Wissensproduktion und gesellschaftlicher Wirkung.

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Erfahrungen in oder Netzwerke aus Wirtschaft, Politik oder internationalen Kontexten sind von Vorteil.

Wir bieten

Ein hochmotiviertes, interdisziplinäres Team in einem zukunftsweisenden Institut im Herzen Berlins mit ausgeprägtem Fokus auf gesellschaftliche Wirkung, eingebunden in nationale und internationale Netzwerke.

Ein attraktives Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien und viel Raum für eigene Initiativen und Forschung sowie vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und internationalen Weiterentwicklung.

Umfassende administrative Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln, beim Aufbau und Management des Forschungsteams, beim Wissenstransfer sowie bei der Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen.

Einen bis Dezember 2029 befristeten Vertrag mit Option auf Verlängerung und eine Vergütung in Anlehnung an TV-L 14, abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Bewerbung

Wenn Sie sich im oben beschriebenen Profil wiederfinden, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte reichen Sie ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf, relevante Zeugnisse, eine Publikationsliste sowie Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit ein. Bitte nutzen Sie hierfür das untenstehende Online-Formular.

Die Sichtung der Bewerbungen beginnt am 01. Februar 2026. Die Stelle bleibt offen, bis eine geeignete Bewerberin oder ein geeigneter Bewerber gefunden ist.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an annemarie.mutscher@hiig.de.