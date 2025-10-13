Forschungsleiter*in (m/w/d): Demokratischer Wandel und Wissen

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht eine*n Postdoktorand*in der*die als Leitung den neuen Forschungsschwerpunkt „Demokratischer Wandel und Wissen“ aufbaut und gestaltet. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, sich den aktuellen Herausforderungen der Demokratie im digitalen Zeitalter zu widmen und gleichzeitig eine führende Rolle bei der Definition und Entwicklung eines neuen interdisziplinären Forschungsbereichs zu übernehmen, das wissenschaftliche Exzellenz mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet.

Berlin · Vollzeit (mind. 75%) · Befristet bis September 2029 (Verlängerung möglich)

Ihre Rolle

Sie gestalten, leiten und begleiten wegweisende Forschung zu Demokratie und Wissen. Im Fokus stehen dabei Fragen zu Desinformation, Vertrauen und Misstrauen in Wissenschaft sowie zum Einfluss von Automatisierung auf demokratische Prozesse. Die Position verbindet wissenschaftliche Freiheit, interdisziplinäre Zusammenarbeit und gesellschaftliche Relevanz und ermöglicht es Ihnen, sowohl wissenschaftliche Debatten als auch gesellschaftliche Transformationsprozesse zu gestalten.

Ihre Aufgaben

Strategische Entwicklung und Leitung des neuen Forschungsschwerpunkts, einschließlich Aufbau eines Forschungsteams, Betreuung interdisziplinärer Projekte und Einwerbung von Drittmitteln, um den Schwerpunkt im Sinne der Forschungsagenda des HIIG in Abstimmung mit dem Direktorium zu etablieren.

Eigenständige, exzellente Forschung und Veröffentlichung der Ergebnisse in führenden peer-reviewed Journals sowie auf Open-Access-Repositorien; Präsentation auf wissenschaftlichen Konferenzen.

Aufbau und Pflege von Netzwerken mit nationalen und internationalen Partner*innen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Konzeption und Umsetzung innovativer Formate für Wissensdialog und Austausch (z. B. Research Sprints, Multi-Stakeholder-Dialoge, Policy Sounding Boards).

Wissenschaftskommunikation und Präsentation von Forschungsergebnissen für Politik, Zivilgesellschaft, Medien und die breite Öffentlichkeit.

Ihr Profil

Abgeschlossene Promotion in Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Rechtswissenschaft oder einem verwandten Fachgebiet.

Nachgewiesene Forschungserfahrung zu den Themen Demokratie, Digitalisierung, KI, Desinformation, Wissen oder verwandten Themen, idealerweise mit etablierten Netzwerken und einer starken Publikationsliste in anerkannten Fachzeitschriften.

Erfahrung im Projektmanagement und wissenschaftlicher Leitung, verbunden mit Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Organisationsstärke und der Ambition, die strategische Entwicklung des Forschungsschwerpunkts zu verantworten.

Erfahrung in interdisziplinärer und internationaler Zusammenarbeit. Zudem starkes Interesse an Wissenschaftstransfer und impactorientierter Kommunikation, idealerweise auch in der Moderation dialogorientierter Forschungsformate.

Hervorragende Englischkenntnisse; Bereitschaft, Deutschkenntnisse zu erwerben oder auszubauen.

Netzwerke oder Forschungsperspektiven aus dem Globalen Süden sind besonders willkommen.



Wir bieten

Ein hochmotiviertes, interdisziplinäres Team in einem zukunftsweisenden Institut im Herzen Berlins mit ausgeprägtem Fokus auf gesellschaftliche Wirkung, eingebunden in nationale und internationale Netzwerke.

Ein attraktives Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien und viel Raum für eigene Initiativen und Forschung sowie vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und internationalen Weiterentwicklung.

Umfassende administrative Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln, beim Aufbau und Management des Forschungsteams, beim Wissenstransfer sowie bei der Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen.

Einen bis September 2029 befristeten Vertrag mit Option auf Verlängerung und eine Vergütung in Anlehnung an TV-L 14, abhängig von Qualifikation und Erfahrung.



Bewerbung

Wenn Sie sich im oben beschriebenen Profil wiederfinden, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte reichen Sie ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf, relevante Zeugnisse, eine Publikationsliste sowie Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit ein. Bitte nutzen Sie hierfür das untenstehende Online-Formular.

Die Sichtung der Bewerbungen beginnt am 03. November 2025. Die Stelle bleibt offen, bis eine geeignete Bewerberin oder ein geeigneter Bewerber gefunden ist.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an annemarie.mutscher@hiig.de.