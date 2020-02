Sie sind wissenschaftlich versiert und am Puls der Zeit, wenn es um Digitalisierung und New Work geht? Themen rund um KI geben Ihnen keine Rätsel auf, sondern wecken Neugier und Tatendrang? Dann verstärken Sie unser Forschungsprojekt!

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n engagierte*n Senior Researcher (m/w/d)

für das Forschungsprojekt “Künstliche Intelligenz & Wissensarbeit”

Der / Die wissenschaftliche Mitarbeiter*in (75-100%, je nach Qualifikation in Anlehnung an TVL 13 oder 14, zzgl. Familien-, Literatur- und Reiseunterstützungen, bis Projektende April 2022 befristet) wird Teil der Innovation & Entrepreneurship Group (IEG) am HIIG. Diese hat das Ziel, Innovation und Unternehmergeist in einer sich schnell verändernden, global vernetzten digitalen Wirtschaft zu verstehen, zu informieren und mitzugestalten. Das Team des Forschungsprojekts besteht aus einem Projektleiter, einer weiteren wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeiterin.

Das Forschungsprojekt Künstliche Intelligenz & Wissensarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz von Wissensarbeitenden. Wir beobachten, welche KI-Anwendungen am Arbeitsplatz eingesetzt werden, welche Veränderungen von den Beteiligten wahrgenommen werden und wie Belegschaft, Unternehmen und Mitbestimmungs-Akteure darauf reagieren. Das Projekt ist Teil der Fokusgruppe “Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt” des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen für den Umgang mit KI in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Industrie zu entwickeln.

Die folgenden Aufgaben erwarten Sie bei uns:

Wissenschaftliche Mitarbeit in dem Projekt “Künstliche Intelligenz in der Wissensarbeit”

Eigenständige qualitative Forschung in dem Projekt, insbesondere Fallstudien mit KI-Anwendungen in Unternehmen (inklusive Datenerhebung durch Interviews und Fokusgruppen, Dokumentensichtung und teilnehmende Beobachtung, Erfassung und Kodierung von Daten und thematische Analyse, Diskussion der Ergebnisse im Kontext der einschlägigen Literatur)

Verfassen gemeinsamer Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Artikeln in einschlägigen Zeitschriften, aber auch an Entwicklung von Konferenzbeiträgen, Gestaltung von Formaten des Wissenstransfers für eine breitere Öffentlichkeit, z.B. durch Veranstaltungen, Blogbeiträge o.ä.

Mitarbeit an Betreuung bzw. Ausbau des Netzwerkes des Projekts (z.B. Ministerien, Gewerkschaften, Forschungsinstitute, Projektstakeholder)

Zusammenarbeit und Abstimmung mit den anderen Partner*innen des Projektverbunds sowie mit der Projektleitung, dem Projektteam und anderen Forscher/innen des HIIG.

Wir suchen nach folgendem Profil:

Einstellungsvoraussetzung ist ein sehr guter Abschluss eines Hochschulstudiums auf Masterlevel in einem relevanten Themenfeld (insb. Management, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Sozialwissenschaften, Soziologie), vorzugsweise mit Promotion in relevanten Themengebieten (z.B. Organisationsforschung)

Einschlägige qualitative Forschungserfahrung mit Methoden der empirischen Sozialforschung

Großes Interesse, eigene Initiativen zu entwickeln und Anknüpfungspunkte zu anderen Fachgebieten zu identifizieren und zu nutzen

Erfahrung mit eigenständigen Publikationen in wissenschaftlichen Konferenzen oder Journales

Erfahrung mit und Interesse am Themengebiet Künstliche Intelligenz und Digitalisierung der Arbeitswelten

Erfahrungen mit Organisation von Events und Community Management sind wünschenswert

Überdurchschnittlich hohes Maß an Eigenständigkeit, Gestaltungswillen, Verantwortungsbewusstsein, Motivation, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich

Was wir Ihnen anbieten:

Verwirklichung in einem anspruchsvollen und spannenden Projekt mit zukunftsrelevantem und nachgefragtem Themenbereich

Die Möglichkeit, die ausgeschriebene Position mit einem bereits bestehenden oder zukünftigen Forschungsprojekt zu verbinden (z.B. im Bereich Entrepreneurship, Organization Studies, Innovation Management),

Mitarbeit in einem interdisziplinären Forschungsteam eines dynamischen, innovativen Forschungsinstituts mit internationaler Ausrichtung

Ein attraktives Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien und genügend Raum für eigene Initiativen und Forschung

Ein hochmotiviertes Team, das sehr eng zusammenarbeitet sowie engagierte Kollegen*innen aus verschiedenen Disziplinen in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin

Zur Bewerbung

Erkennen Sie sich in dem beschriebenen Profil wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, einer deutschen und einer englischen Schreibprobe, relevanten Zeugnissen und der Angabe Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit. Bitte reichen Sie die Unterlagen über das untenstehende Onlineformular ein.

Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort. Die Ausschreibung bleibt offen bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden ist. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis dafür, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Bei inhaltlichen Rückfragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an Shirley Ogolla (shirley.ogolla@hiig.de).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!