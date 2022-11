Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untersuchen am Beispiel von Kenia die globale Schieflage der Online-Plattform-Arbeit. Interessierte sind dazu eingeladen, am Mittwoch, dem 9. November 2022, um 12:30 Uhr (CET) die öffentliche Podiumsdiskussion „Workers’ Rights and Platforms’ Responsibility” für einen sozial-gerechten digitalen Arbeitsmarkt im globalen Kontext per Livestream mitzuverfolgen.



In den letzten Jahren haben digitale Freelancer-Plattformen einen globalen Markt für digitale Arbeit und kostengünstige Arbeitskräfte geschaffen. In der sogenannten Gig Economy vergeben Unternehmen online kurzfristige und kleine Aufträge in Bereichen wie Grafikdesign, Online-Werbung oder Programmierung an Freiberufler*innen oder geringfügig Beschäftigte auf der ganzen Welt. Auch in Kenia verspricht dieser globalisierte Arbeitsmarkt mit einem nationalen Wert von 109 Millionen Dollar tausenden von Menschen innovative Arbeitsmöglichkeiten. Doch die Entstehung der digitalen Marktplätze führt in Ländern ohne entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen häufig auch zu prekären Arbeitsbedingungen für die Arbeitskräfte.

Aus diesem Grund diskutieren wir nachhaltige und internationale Lösungsansätze mit lokalen Akteur*innen im Rahmen einer Podiumsdiskussion:



Workers’ Rights and Platforms’ Responsibility

Mittwoch, 9. November 2022 | PrideInn Azure Hotel Nairobi, Kenia

Public Panel Discussion | 14:30 – 16:30 pm (EAT)



Sie finden den Livestream am Tag der Veranstaltung auf der Event-Webseite

Das Panel, bestehend aus Prof. Dr. Kutoma J. Wakunuma (De Montfort University), Bill Mutoro (Deputy General Secretary of the Transport and Allied Workers Union Kenya), Zilpher Owiti (Head of Capacity Development & Literacy, ICT Authority Kenya) und Dr. Shikoh Gitau (Chief Executive Officer, Qhala), diskutiert mit Beteiligung des Publikums faire Arbeitsmodelle in der Gig Economy. Sie sind herzlich eingeladen, via Livestream an dem Event teilzunehmen.

Forschungshintergrund

Die Grundlage der Podiumsdiskussion basiert auf Studienergebnissen des HIIG-Forschungsprojekts „Nachhaltigkeit, Unternehmertum und globale Digitalisierung”. Nach Wissenschaftler Dr. Fabian Stephany zeigen diese deutlich, warum die Gig Economy für viele kenianische Arbeitskräfte ein zweischneidiges Schwert ist: „Für hoch qualifizierte Kenianer*innen mit weltweit gefragten Kompetenzen bieten internationale Online-Plattformen einerseits lukrative Löhne, die über dem Niveau liegen, das ihnen der kenianische Arbeitsmarkt bietet. Andereseits leiden gerade Arbeitskräfte aus wirtschaftlich aufstrebenden Ländern unter besonders prekären Arbeitsbedingungen und Diskriminierung, da hier noch nicht ausreichend politische Maßnahmen und Vorschriften für ihren Schutz entwickelt wurden.”

HIIG-Forschungsdirektor Prof. Dr. Wolfgang Schulz erklärt den Kontext der internationalen Zusammenarbeit: „Mit kooperativen Forschungsprojekten wie diesem machen wir nicht nur auf den von einem Nord-Süd-Gefälle geprägten digitalen Arbeitsmarkt aufmerksam. Sie geben auch Impulse für eine zukünftig gleichberechtigte Bewältigung drängender globaler Probleme und digital-wirtschaftlicher Herausforderungen.”

Schreiben Sie uns, falls Sie mehr über unsere Forschungsarbeit erfahren möchten. Dr. Stephany und Prof. Dr. Schulz stehen Ihnen gern für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen

Projektseite „Nachhaltigkeit, Unternehmertum und globale Digitalisierung”

Ansprechpartner für Presse und Fragen zum Forschungsprojekt

Frederik Efferenn | Tel. +49 30 200 760 82 | presse@hiig.de

