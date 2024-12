Neue Partnerschaft fördert freien Zugang zu Forschungsergebnissen und stärkt den Austausch über digitale Innovationen.

Berlin, Bochum, 17.12.2024: Das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) und das Center for Advanced Internet Studies (CAIS) bündeln ihre Kräfte, um die Digitalisierungsforschung voranzutreiben. Künftig werden sie die renommierte Open-Access-Zeitschrift Internet Policy Review gemeinsam herausgeben. Ihr Ziel: Wissenschaftliche Erkenntnisse frei zugänglich zu machen und den Dialog über die digitale Transformation praxisnah und verständlich zu gestalten. Das vom HIIG in 2012 gegründete Fachmagazin veröffentlicht internationale Forschung zur Digitalpolitik und gilt als führend in diesem Bereich.

„Open Access und Open Science sind unverzichtbar für eine Wissenschaft, die Relevanz und Wirkung erzielen möchte. Sie öffnen nicht nur Forschenden, sondern auch Fachleuten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft den Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dadurch, und hier konkret am Beispiel der Internet Policy Review, wird der direkte Austausch gefördert, und Wissen aus der Forschung kann schneller in praktische Anwendungen einfließen und gesellschaftliche Debatten bereichern“, erklärt Prof. Dr. Frédéric Dubois, leitender Redakteur der wissenschaftlichen Zeitschrift.

Prof. Dr. Christiane Eilders, wissenschaftliche Direktorin des CAIS, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Diese Kooperation setzt einen wichtigen Impuls für die Reflexion und Gestaltung der digitalen Transformation. Mit dem Internet Policy Review fördern wir die Vernetzung von Akteur*innen über Fachgrenzen hinweg und rücken gestaltungsorientierte Forschung in den Fokus – Forschung, die nicht nur analysiert, sondern auch Lösungen und innovative Ansätze für die Herausforderungen unserer Zeit entwickelt.“

Durch die Kooperation vereinen das HIIG und CAIS ihre komplementären Stärken: Während das HIIG Schwerpunkte in Innovation, Plattform- und Data-Governance, Entrepreneurship, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit sowie Open Science setzt, fokussiert sich das CAIS besonders auf digitale demokratische Innovationen, Bildungstechnologien und vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz.

„Die Internet Policy Review war 2012 eine der ersten Zeitschriften, die sich systematisch mit den noch jungen und dynamischen Themen der Internetforschung befasst hat. In den letzten zehn Jahren hat sie sich zu einer zentralen Plattform für den Austausch über digitale Transformation entwickelt. Als Open-Access-Publikation verbindet sie Wissenschaft und Gesellschaft und bereichert die Debatten zu den drängenden Herausforderungen unserer Zeit. Mit der gemeinsamen Herausgeberschaft stärken wir diesen Dialog und richten den Blick auf die nächsten großen Fragen”, ergänzt Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Direktorin des HIIG.

Über die Internet Policy Review

Die Internet Policy Review ist eine Diamond-Open-Access-Zeitschrift, die nach einem Peer-Review-Verfahren Forschung zur Internetregulierung in Europa veröffentlicht. Sie analysiert sowohl öffentliche Regulierungsmaßnahmen als auch private Politikentwicklungen mit langfristigen Auswirkungen auf europäische Gesellschaften. Als Ressource für Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Entrepreneur*innen, Medien und politische Entscheidungsträger*innen bietet die Zeitschrift fundierte Forschung, Analysen und Berichterstattung zu aktuellen Themen wie Medien, Informationstechnologie, Telekommunikation und Internet-Governance. Ihre Stärke liegt in einer klaren und unabhängigen Analyse europäischer und grenzüberschreitender Digitalpolitik. Weitere Informationen unter: policyreview.info.

Kontakte für Presse

Über das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG)

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft erforscht die Entwicklung des Internets aus einer gesellschaftlichen Perspektive, um die damit einhergehende Digitalisierung aller Lebensbereiche besser zu verstehen. Als erstes Forschungsinstitut in Deutschland mit einem Fokus auf Internet und Gesellschaft hat das HIIG ein Verständnis erarbeitet, das die Einbettung digitaler Innovationen in gesellschaftliche Prozesse betont. Basierend auf dieser transdisziplinären Expertise und als Teil des Global Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers will das HIIG eine europäische Antwort auf den digitalen Strukturwandel entwickeln.

Über das Center for Advanced Internet Studies (CAIS)

Das Center for Advanced Internet Studies ist ein durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördertes Forschungsinstitut, an dem die gesellschaftlichen Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation erforscht werden. Es versteht sich als Ort innovativer interdisziplinärer Forschung und als Impulsgeber für eine kritische Öffentlichkeit, die sich über Leitbilder für ein selbstbestimmtes Leben in der digitalen Gesellschaft verständigen will.