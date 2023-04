Berlin, Hagen – Eine neue Online-Ressource stellt forschungsbasierte Empfehlungen und bewährte Fallbeispiele für die effektive Implementierung von Bildungstechnologien an Hochschulen zur Verfügung. Der „Practitioners’ Field Guide for Implementing Educational Technology (Edtech)” richtet sich an Universitätsleitungen, Mitarbeitende in den Verwaltungen, Lehrkräfte und technisches Personal. Er wurde in gemeinsamer Kooperation vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) und dem Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics (CATALPA) an der FernUniversität in Hagen entwickelt.

Bildungstechnologien sind entscheidend für die Zukunft von Universitäten. Deshalb unterstützt der Leitfaden Praktiker*innen mit hilfreichen Empfehlungen und Anleitungen zur Diskussion dabei, digitales Lernen und Lehren an Hochschuleinrichtungen umzusetzen. Leser*innen entwickeln ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen, die mit der Einführung von Bildungstechnologie verbunden sind. Sie erfahren, wie sie eine Organisationskultur schaffen können, die die Motivation und das Engagement der Hochschullehrkräfte und -mitarbeitende fördert. Dazu gehören die Rolle der Hochschulleitung, die Bedeutung von Vertrauen und Freiheit für innovative digitale Lehrmethoden und die Voraussetzungen für den Aufbau einer soliden Infrastruktur für Bildungstechnologie.

Dr. Melissa Laufer, Wissenschaftlerin am HIIG, kommentiert: „Der Practitioners’ Field Guide for Implementing Educational Technology enthält Diskussionsleitfäden, Schritte, Fallstudienbeispiele und Checklisten, um den Leser*innen Denk- und Handlungshilfen an die Hand zu geben. Wir hoffen, dass er die Verantwortlichen an Hochschulen dabei unterstützt, digitale Technologie in den Unterricht zu integrieren und Lernergebnisse zu verbessern.” Ihr Kollege, Dr. Len Ole Schäfer von CATALPA, fügt hinzu: „Wir zeigen, dass die Einführung von Bildungstechnologie in Universitäten mehr erfordert als nur die Investition in neue Werkzeuge; es geht um den Aufbau einer Kultur, die Innovation, Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen schätzt. Unser neuer Leitfaden bietet einen Fahrplan für die Schaffung einer solchen Kultur und die Förderung einer Gemeinschaft von Fachleuten für Bildungstechnologie.”

Die neue Online-Ressource ist ein Ergebnis des Projekts Organisationale Adaptivität im deutschen Hochschulkontext (OrA). Es untersucht die organisatorischen Faktoren, die die Einführung von Bildungstechnologien in Hochschuleinrichtungen behindern oder fördern. Im Zuge der COVID-19-Pandemie identifizierte das OrA-Team sowohl allgemein auftretende als auch fachspezifische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Online-Lehre sowie Maßnahmen für ein institutionelles Krisenmanagement. Das Projekt ist eine gemeinsame Kooperation zwischen dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und dem Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics (CATALPA) der FernUniversität in Hagen.

Der Practitioners’ Field Guide for Implementing Educational Technology ist ab sofort online verfügbar unter: https://graphite.page/fieldguide-edtech/

Kontakt für Presse

Frederik Efferenn | Tel. +49 30 200 760 82 | presse@hiig.de

Stephan Düppe | Tel. +49 2331-987 2413 | stephan.dueppe@fernuni-hagen.de

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) erforscht die Entwicklung des Internets aus einer gesellschaftlichen Perspektive, um die damit einhergehende Digitalisierung aller Lebensbereiche besser zu verstehen. Als erstes Forschungsinstitut in Deutschland mit einem Fokus auf Internet und Gesellschaft hat das HIIG ein Verständnis erarbeitet, das die Einbettung digitaler Innovationen in gesellschaftliche Prozesse betont. Basierend auf dieser transdisziplinären Expertise und als Teil des Global Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers will das HIIG eine europäische Antwort auf den digitalen Strukturwandel entwickeln.

Das Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics

Die FernUniversität in Hagen ist Deutschlands einzige staatliche Fernuniversität mit fast 72.000 Studierenden. In diesem Umfeld mit langjähriger Erfahrung in der Fernlehre und im Online-Lernen und -Lehren steht ihre zentrale wissenschaftliche Einrichtung CATALPA – Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics für die Forschung an adaptiven Lerntechnologien. 60 Wissenschaftler*innen arbeiten interdisziplinär zusammen, um den Wandel der Bildung hin zu digitalem personalisierten Lernen, adaptiven Systemen und künstlicher Intelligenz mit evidenzbasierten Erkenntnissen zu unterstützen und in der Praxis voranzutreiben.