Von Desinformation bis Hassrede: Platform Governance Archive enthüllt, wie soziale Plattformen unsere Kommunikation regulieren

Bremen, Berlin – Das Platform Governance Archiv (PGA) stellt ab sofort eine systematische Sammlung der Richtlinien bedeutender Social-Media-Plattformen zur Verfügung. Forschende, Journalist*innen und die breite Öffentlichkeit können mit ihr nachvollziehen, wie sich die Regelwerke sozialer Netzwerke in den letzten 15 Jahren verändert haben und wie sie Einfluss auf die öffentliche Kommunikation unserer Gesellschaft nehmen. Die neueste Version des PGA wurde vom Lab für Platform Governance, Medien und Technologie (PGMT) am Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung (ZeMKI) in Zusammenarbeit mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) veröffentlicht.

Wie entwickeln sich die Kommunikationsregeln von Unternehmen wie X Corp, Meta und YouTube? Welche Inhalte löschen die Plattformen und welche Meinungen, Themen oder politische Werbung heben sie hervor? Das Platform Governance Archive ermöglicht durch seine Sammlung von Gemeinschaftsrichtlinien, Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der sozialen Netzwerke eine detaillierte Analyse und historische Rückverfolgung dieser Fragen. Das Archiv wird täglich aktualisiert und umfasst aktuell die folgenden Plattformen: Facebook, Instagram, LINE, LinkedIn, Parler, Pinterest, Quora, Reddit, Snapchat, Spotify, Telegram, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, WeChat, WhatsApp und YouTube.

Prof. Dr. Christian Katzenbach, Leiter des Projekts am ZeMKI, erklärt: “Unser frei zugängliches Online-Archiv markiert einen bedeutenden Schritt in der Erforschung unserer digitalen Kommunikation. Es ermöglicht uns, gleichzeitig tief in die Geschichte und die Gegenwart von Plattformrichtlinien einzutauchen und zu verstehen, wie diese in Verbindung mit kritischen Ereignissen – wie rechtextremen Vorfällen, der Corona Pandemie oder Desinformation in Kriegen wie aktuell zwischen Israel und der Hamas – angepasst wurden und angepasst werden.” Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Forschungsdirektorin des HIIG, ergänzt: “Das Platform Governance Archive ist nicht nur für die wissenschaftliche Gemeinschaft eine wichtige Ressource, sondern auch für Journalist*innen und staatliche Regulierer*innen, die Zugriff auf aktuelle, vergleichende Daten benötigen.” Das Regelwerk von Plattformunternehmen täglich beobachten zu können, so Hofmann, gewinnt “insbesondere im Kontext von Wahlen und europäischer Regulierungsmaßnahmen, wie dem Digital Services Act, an Relevanz und Dringlichkeit.”

Die erste Version des Platform Governance Archives wurde im Jahr 2021 vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft geschaffen. Das Hauptziel: Historische Entwicklungen von Plattformrichtlinien transparent und unabhängig darzustellen. Der initiale Datensatz konzentrierte sich auf die Regelwerke von Facebook, YouTube, Twitter und Instagram. Mit der neuesten Aktualisierung durch das Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung in Kooperation mit dem Open Terms Archive wurde der Umfang des Archivs auf 79 Richtlinien von 18 verschiedenen Plattformen erweitert. Eine laufende Aktualisierung ermöglicht Journalist*innen, Forscher*innen, Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit ein tagesaktuelles Monitoring von Änderungen der Plattform-Regeln. Weitere Informationen, Downloads und Zugriff auf das Datenpapier finden Sie auf der offiziellen Webseite des Platform Governance Archives.



Webseite: www.platformgovernancearchive.org



Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG)

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) erforscht die Entwicklung des Internets aus einer gesellschaftlichen Perspektive, um die damit einhergehende Digitalisierung aller Lebensbereiche besser zu verstehen. Als erstes Forschungsinstitut in Deutschland mit einem Fokus auf Internet und Gesellschaft hat das HIIG ein Verständnis erarbeitet, das die Einbettung digitaler Innovationen in gesellschaftliche Prozesse betont. Basierend auf dieser transdisziplinären Expertise und als Teil des Global Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers will das HIIG eine europäische Antwort auf den digitalen Strukturwandel entwickeln.

Lab für Platform Governance, Medien und Technologie (PGMT)

Das Lab “Platform Governance, Media, and Technology” (PGMT) am Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung (ZeMKI) der Universität Bremen betreibt Forschung, Lehre und Wissenstransfer an der Schnittstelle von Governance, digitaler Kommunikation und neuen Technologien. Unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Katzenbach untersucht das Team in Projekten mit internationalen Partnern insbesondere Plattformen und ihre Governance, sowie die diskursive, politische und technologische Konstruktion von “künstlicher Intelligenz” (KI).