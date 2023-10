Open Call für Fallstudien

Möchten Sie die Rolle von Bildungstechnologien in Hochschulen genauer unter die Lupe nehmen? Sind Sie bereit, die Zukunft der Hochschulbildung mitzugestalten?

Bildungstechnologien neu definiert: Resiliente und kreative Hochschulen stärken

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und CATALPA – Center for Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics an der FernUniversität in Hagen laden Sie ein, an einer zukunftsweisenden Forschungsinitiative mitzuwirken – Organisationale Resilienz und Kreativität: Die Zukunft von Bildungstechnologien in der Hochschule (ORC). Dieses Forschungsprojekt untersucht, welche Rolle Bildungstechnologien in Universitäten und Hochschulen (im Folgenden unter “Hochschulen” zusammengefasst) spielen können. Wie werden Bildungstechnologien Ihrer Meinung nach die Hochschullehre neu definieren? Können diese Technologien Institutionen befähigen, Erschütterungen und Krisen zu trotzen? Wie können wir resiliente Hochschulen aufbauen, die besser für unsichere Zeiten gerüstet sind?

Fallstudien: Interessierte Teilnehmer*innen gesucht

Wir suchen 4-6 Studiengänge an Hochschulen, die im Zentrum unserer Forschung stehen werden. Diese können sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge sein und sowohl am Anfang der Digitalisierung stehen oder Bildungstechnologien bereits vollständig in die Lehre integriert haben. Wir laden Personen zur Bewerbung ein, die mit diesen Studiengängen in Verbindung stehen (z.B. Professor*innen, Hochschulleiter*innen, Leiter*innen von Einrichtungen für digitale Lehre, Verwaltungsmitarbeiter*innen, IT- und Supportmitarbeiter*innen).

Was geben wir Ihnen zurück?

Unser grundlegendes Ziel ist es, unser Wissen weiterzugeben und Einsichten in den Digitalisierungsprozess Ihrer Einrichtung zu vermitteln. Durch die Teilnahme an unserem Projekt bieten wir Ihnen die Möglichkeit zu verstehen, wie der Einsatz von Bildungstechnologien die Kreativität und Resilienz Ihrer Einrichtung beeinflussen kann.

Tiefe Einblicke : Sie bekommen einen einmaligen Einblick in den Prozess der Digitalisierung an Ihrer Einrichtung. Entdecken und reflektieren Sie was diesen Prozess vorantreibt und welchen Herausforderungen Sie sich stellen müssen.

Ihre Rolle

Ausgewählte Studiengänge werden zum Ausgangspunkt unserer Feldforschung: Wir werden Online-Interviews und/oder Fokusgruppen mit Mitarbeiter*innen Ihrer Einrichtung durchführen. Unsere Feldforschung wird in zwei Phasen stattfinden: die erste Anfang 2024, die zweite Anfang 2025. Als Teilnehmer*in werden wir Sie um Folgendes bitten:

Sie öffnen uns die Tür: Sie geben unserem Forschungsteam Zugang zu Ihrer Einrichtung, wohl wissend, dass Vertraulichkeit und Anonymität unsere obersten Prioritäten im Forschungsprozess sind.

Sie geben unserem Forschungsteam Zugang zu Ihrer Einrichtung, wohl wissend, dass Vertraulichkeit und Anonymität unsere obersten Prioritäten im Forschungsprozess sind. Feste Ansprechperson: Benennen Sie eine Kontaktperson innerhalb Ihrer Einrichtung, die die Kommunikation mit unserem Forschungsteam übernimmt, mögliche Interviewpartner*innen ermittelt und als Ansprechperson fungiert.

Hintergrund des Projekts

In den letzten Jahren hat die Hochschulwelt einen digitalen Wandel durchlaufen, der viele Fragen dazu aufwirft, welche Rolle Bildungstechnologien in der Gestaltung der Hochschule der Zukunft spielen werden. Im Forschungsprojekt Organisatorische Resilienz und Kreativität: Die Zukunft von Bildungstechnologien in der Hochschulbildung (ORC) untersuchen wir das dynamische Zusammenspiel zwischen Bildungstechnologien, Kreativität und der Resilienz von Hochschuleinrichtungen. ORC ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsprogramm Wissen & Gesellschaft am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und CATALPA – Center for Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics an der FernUniversität in Hagen.

Bewerben Sie sich jetzt!

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den digitalen Wandel mitzugestalten und um mehr über die Chancen für Resilienz und Kreativität in Ihrer Einrichtung zu erfahren. Um sich zu bewerben, füllen Sie bitte das folgende Online-Formular bis zum 30. November 2023, 23:59 Uhr, aus.

Das ORC-Team wird Sie im Januar 2024 über die nächsten Schritte des Bewerbungsverfahrens informieren.

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Dr. Melissa Laufer (melissa.laufer@hiig.de)

Anmeldeformular

