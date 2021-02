Open Call für Fallstudien – Digitale Hochschulbildung

Werden Sie Teil eines wegweisenden Forschungsprojekts zur Digitalisierung

der Hochschulbildung in Europa.

Sind Sie daran interessiert,

mehr über digitale Hochschulbildung zu erfahren?

Sind Sie an einer europäischen Hochschuleinrichtung beschäftigt?

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft lädt Sie ein, an einem innovativen Forschungsprojekt teilzunehmen: Organisationale Adaptivität im Hochschulkontext (OrA). Das OrA-Projekt untersucht die Digitalisierung der Hochschulbildung an Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Erforschung der organisatorischen Aspekte, welche die Umsetzung von Lehr- und Lerninnovationen fördern oder behindern.

In diesem Open Call suchen wir 6-8 Studiengänge an europäischen Hochschulen (z.B. Bachelor- und Masterstudiengänge), die als Fallstudien in unserem Forschungsprojekt dienen. Die Studiengänge können digitale Technologien in unterschiedlichem Ausmaß nutzen – von der anfänglichen Implementierung bis zur vollständigen Integration. Personen, die in solchen Studiengängen arbeiten oder mit ihnen in Verbindung stehen, sind eingeladen, sich im Namen ihrer Institutionen zu bewerben (z. B. Dozenten*innen, Professor*innen, institutionelle Leitung sowie IT- und Supportpersonal).

Unser Angebot an Sie

Als Teilnehmer*innen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ansätze für die erfolgreiche Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung digitaler Bildung kennenzulernen und zu reflektieren. Dies beinhaltet:

Zugang zu vertieftem Wissen über die organisatorischen Prozesse, welche die Digitalisierung Ihrer und anderer Institutionen fördern oder behindern.

Eine Plattform, um Ihre Expertise zu teilen und in Wissenstransfer-Workshops Best Practices von Expert*innen zu reflektieren.

Die Einbindung in ein europaweites Forschungsprojekt und ein wachsendes Netzwerk von Expert*innen für digitales Lehren und Lernen.

Ihre Teilnahme

Wenn Sie ausgewählt werden, führen wir Feldforschung an Ihrer Institution durch (aktuell vorgesehen sind Interviews bzw. Fokusgruppen und eine Umfrage). Im Forschungsprojekt sind zwei Phasen der Feldforschung geplant: die erste im Frühjahr & Sommer 2021 und die zweite im darauffolgenden Frühjahr und Sommer 2022. Während dieser beiden Feldforschungsphasen werden die Teilnehmer*innen gebeten:

Dem OrA-Team die Erlaubnis zu erteilen, Feldforschung unter mit Ihnen vereinbarten Bedingungen durchzuführen (z.B. Anonymisierung der Universität in den Forschungsergebnissen).

Eine Verbindungsperson bzw. Ansprechpartner*in an ihrer Institution zu stellen oder diese Rolle selbst einzunehmen. Die Verbindungsperson hilft dem OrA-Team bei der Suche nach institutionellen Kontakten (z.B. für Interviews) und dient als allgemeine Kontaktperson.

Über das Projekt

Das OrA-Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Forschungscluster D²L² der FernUniversität in Hagen und dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit und Dringlichkeit unterstrichen, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Erfolge im Zusammenhang mit der digitalen Durchführung von Hochschulbildung auszubauen. Das OrA-Team freut sich, Hochschulakteur*innen zur Teilnahme an dieser Studie inmitten einer sich schnell verändernden Hochschullandschaft einzuladen. Die Fallstudien werden es uns ermöglichen, wertvolle Einblicke in die Erfahrungen der Stakeholder-Gruppen im Herzen der Hochschuleinrichtungen (Lehrende, Verwaltung und zentrale Leitung) zu gewinnen.

Einreichung

Um sich zu bewerben, füllen Sie bitte das untenstehende Onlineformular bis zum 28. Februar 2021 23:59 aus.

Sie werden im März über die nächsten Schritte informiert.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Melissa Laufer (melissa.laufer@hiig.de) oder Dr. Len Ole Schäfer (len-ole.schaefer@fernuni-hagen.de).

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!