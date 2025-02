Open Call: Praxispartner für Fallstudien zu generativer KI im Marketing und Personalmanagement gesucht

Gestalten Sie die Zukunft der Arbeit aktiv mit!

Setzen Sie in Ihrem Unternehmen bereits generative Künstliche Intelligenz (KI) in den Bereichen Marketing oder Personalmanagement ein? Werden Sie Teil unserer Forschung und nutzen Sie die Chance, Ihre Erfahrungen in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen – praxisnah, vertraulich und mit konkretem Mehrwert für Ihr Unternehmen. Deadline für eine Bewerbung ist der 31. Mai 2025 über unser Online-Formular.

Warum mitmachen?

Das Forschungsprojekt Generative Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt (GENKIA), durchgeführt vom Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Weizenbaum-Institut, untersucht aktuell die Auswirkungen von generativer KI für Beschäftigte, Unternehmen und Berufsfelder. Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) analysieren wir, wie Unternehmen KI-Technologien einsetzen, welche Vorteile und Herausforderungen sich ergeben und welche Rahmenbedingungen für deren erfolgreiche Integration notwendig sind.

Ihre Vorteile durch die Teilnahme an unseren Fallstudien sind:

Exklusive Einblicke: Sie erhalten Zugang zu unternehmensübergreifenden Best Practices zum Einsatz von generativer KI, um Lösungen und den Austausch mit anderen zu fördern.

Was erwartet Sie?

Für unsere Fallstudien suchen wir Unternehmen, die bereits mit internen oder externen generativen KI-Tools in den Bereichen Marketing und Personalmanagement arbeiten. Im Marketing interessieren wir uns z. B. für den Einsatz von generativen KI-Tools wie ChatGPT und Midjourney im Rahmen der Marketingkommunikation, etwa zur Ideengenerierung und Inhaltserstellung, oder auch für den Einsatz in anderen Bereichen des Marketings, wie dem Onlinemarketing, der Marktforschung oder dem Produktmarketing. Im Personalwesen kann eine relevante Nutzung generativer KI z. B. den Einsatz von ChatGPT zur Erstellung von Interviewleitfäden, eine Analyse von Mitarbeiterbefragungen mittels Copilot oder die Entwicklung von Prompts für personalisierte Coachings von Beschäftigten umfassen. Darüber hinaus freuen wir uns über vielfältige Bewerbungen jenseits dieser konkreten Beispiele.

So läuft die Fallstudie ab:

Sie öffnen uns die Tür: Sie geben unserem Forschungsteam Zugang zu Ihrem Unternehmen, wohl wissend, dass Vertraulichkeit und Anonymität unsere obersten Prioritäten im Forschungsprozess sind. Alle Daten, die wir im Rahmen der Fallstudien erheben, behandeln wir entsprechend der DSGVO und den ethischen Richtlinien für empirische Forschung.

Hintergrund

Wie verändern sich Arbeitsprozesse und Kompetenzanforderungen? Welche Bedingungen fördern eine verantwortungsvolle und erfolgreiche Nutzung? Das Forschungsprojekt GENKIA untersucht diese Fragestellungen praxisnah und interdisziplinär. Es zielt darauf ab, fundierte Erkenntnisse über die Auswirkungen generativer KI auf Unternehmen und Beschäftigte zu gewinnen und Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik zu entwickeln.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Dr. Georg von Richthofen (georg.v.richthofen@hiig.de / Fokus Marketing) oder Sonja Köhne (sonja.koehne@hiig.de / Fokus Personalmangement).

Teilnahme

Bewerben Sie sich bis zum 31. Mai 2025 über unser Online-Formular. Da wir Bewerbungen fortlaufend sichten, freuen wir uns über frühzeitige Einsendungen – so sichern Sie sich die bestmögliche Chance auf eine Berücksichtigung. Nutzen Sie die Gelegenheit, den Einsatz generativer KI in Ihrem Unternehmen gemeinsam mit uns zu gestalten!