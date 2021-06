Mythos: Künstliche Intelligenz löst eine Disruption von Wissensarbeit aus

Prof. Dr. Hendrik Send

Projektleiter am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HTW Berlin

Hendrik Send ist assoziierter Forscher am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und erforscht explorativ und quantitativ digitale Innovation und die Nutzer in der digitalen Welt. Als Professor an der Hochschule Anhalt ist er für den Masterstudiengang Online-Kommunikation zuständig. Zuvor war er Leiter der Forschung und Beratung am Institute of Electronic Business Berlin. Er promovierte an der Universität St. Gallen zum Thema Innovations-Communities und Ideengenerierung im Internet und hat ein Diplom in Electronic Business von der Universität der Künste Berlin.