Mythos: KI kann menschliches Verhalten präzise vorhersagen und optimieren

Durch den technologischen Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der wachsenden Menge an Verhaltensdaten, die Mitarbeiter in ihrer täglichen Routine generieren, sind sogenannte People-Analytics-Tools zu einem Thema der öffentlichen Debatte geworden. Diese Tools erfassen und analysieren die Verhaltensdaten von Mitarbeitenden, kombinieren sie mit Geschäftsdaten und bieten Mitarbeitenden und ihren Führungskräften Einblicke in Arbeitsabläufe, Leistung und Potenzial. Auf dieser Basis verspricht People Analytics, mitarbeiterbezogene Entscheidungen zu objektivieren und zu optimieren. Manager*innen stellen daher hohe Erwartungen an diese Tools, insbesondere angesichts der wachsenden Zahl von Mitarbeitenden, die von zu Hause aus arbeiten und sich außerhalb ihrer räumlichen Kontrolle bewegen.

Mythos

KI kann menschliches Verhalten genau vorhersagen und optimieren.

KI kann in der Tat Wahrscheinlichkeiten für menschliche Handlungen auf Basis historischer Daten vorhersagen. Die Genauigkeit dieser Vorhersagen hängt jedoch stark von der Datenqualität ab und ist keineswegs fehlerfrei. Da das Verhalten von Menschen am Arbeitsplatz komplex und nicht immer quantifizier- und messbar ist, kann die aktuelle Generation Künstlicher Intelligenz die Personalführung nur in einem begrenzten Bereich unterstützen und wird menschliche Manager*innen somit nicht ersetzen können.

Vortrag ansehen

Material

Über die Autorinnen

Sonja Köhne Researcher, Universität Hamburg / Assoziierte Doktorandin, Humboldt-Institut für Internet & Gesellschaft Sonja ist assoziierte Doktorandin in der Gruppe Innovation, Entrepreneurship & Society am HIIG und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg. Am HIIG unterstützt sie derzeit das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Forschungsprojekt Artificial Intelligence & Knowledge Work. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt u.a. auf der Digitalisierung von Prozessen im Personalmanagement und deren Auswirkungen auf die Beschäftigten. Insbesondere interessiert sie sich für sogenannte People-Analytics-Anwendungen. Vor ihrer Tätigkeit als Wissenschaftlerin war Sonja fünf Jahre lang als HR-Praktikerin im Bereich der Personalinformationssysteme tätig. @sonjaxko