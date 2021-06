Mythos: KI behandelt alle gleich und macht faire Vorhersagen

SCHLÜSSELLITERATUR

Algorithms of Oppression. (2018). NYU Press. Retrieved 21 April 2021, from NYU Press.



Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press.



Benjamin, R. (2020). Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code. Social Forces, 98(4), 1–3. Read here.



Tuzcu, P. (2016). “Allow access to location?”: Digital feminist geographies. Feminist Media Studies, 16(1), 150–163. Read here.



Tuzcu, P. (2020). Cyberkolonialismus und dekoloniale feministische Applikationen. In B. Hoffarth, E. Reuter, & S. Richter (Eds.), Geschlecht und Medien – Räume, Deutungen, Repräsentationen (pp. 126–148). Campus Verlag.