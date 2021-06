Mythos: Die KI versteht mich, aber ich kann sie nicht verstehen

Sarah Ciston ist Virtual Fellow am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und Mellon Fellow und Doktorandin in Media Arts + Practice an der University of Southern California. Ihre Forschung untersucht, wie man Intersektionalität in die künstliche Intelligenz einbringen kann, indem man queere, feministische und antirassistische Ethik und Taktiken anwendet. Sie leitet das Creative Code Collective – eine studentische Gemeinschaft für Co-Learning-Programmierung unter Verwendung zugänglicher, interdisziplinärer Strategien. Zu ihren Projekten gehören ein Machine-Learning-Interface, das den inneren Kritiker “umschreibt”, und ein Chatbot, der Online-Frauenfeinden den Feminismus erklärt. Derzeit entwickelt sie eine Bibliothek von digital gedruckten Magazinen zu intersektionaler KI.

@sarahciston