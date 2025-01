Musk, X und die AfD: Profitiert Alice Weidel?

Hat Elon Musk X manipuliert, um der AfD mehr Reichweite zu verschaffen? Dass er ein Fan ist, hat er in Posts, Artikeln und Wahlevents klar gemacht – und zur selben Zeit hat sich die Reichweite von Alice Weidel auf X stark erhöht. Sind diese Entwicklungen verknüpft? Dieser Blogpost beschreibt eine Datenanalyse, in der wir genauer darauf schauen, welche Accounts, wie viel Reichweite erhalten haben und ob sich ein Einfluss von Musk feststellen lässt.

Woher kommt der plötzliche Anstieg in Weidels Reichweite auf X?

In den vergangenen Wochen gab es viel Aufruhr um mögliche Einflussnahme von Elon Musk zugunsten der AfD. Zunächst schrieb er am 20. Dezember auf seiner Plattform X (vormals Twitter), dass die AfD die einzige Rettung für Deutschland sei. Die Welt veröffentlichte am 28. Dezember einen Gastbeitrag von Musk, in dem er dieselbe Position vertritt. Am 9. Januar führte er schließlich ein auf X öffentlich übertragenes Gespräch mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel.

Wie an der einen oder anderen Stelle schon berichtet, gewann Weidel dadurch viel Reichweite auf X. Die Bundestagsverwaltung gab daraufhin bekannt, dass sie prüfen werde, ob Musk damit den Wahlkampf beeinflusse. Gleichzeitig verlangt die EU-Kommission Einsicht in mögliche Änderungen der Empfehlungsalgorithmen von X. Dieser Beitrag analysiert mögliche Auswirkungen von Musks Aktivitäten auf die Reichweite der AfD und insbesondere Weidel in den sozialen Medien. Dabei steht der Anstieg von Views und Follows im Fokus, aber auch die Frage nach möglichen Ursachen für den Anstieg. Waren es Musks Retweets von Weidels Posts und hat ihr dies in der Folge zu mehr Reichweite verholfen? Oder können wir sogar Indizien für eine mögliche Änderung des Algorithmus zugunsten Weidels finden?

Abbildung 1 Anzahl der Follows verschiedener deutscher Politiker*innen (oben) und Views der Posts von Weidel mit und ohne Retweet von Elon Musk (unten, Retweets rot umrandet).

Weidels Reichweitenboosts fallen häufig mit Musks Sympathiebekundungen zusammen

Beginnen wir mit der Anzahl der Follows auf X (Abb. 1, oben). Bei den Politikern Lindner, Scholz, Merz und Habeck sehen wir, wie die Anzahl gewöhnlicherweise wächst: langsam und stetig. Bei Weidel ist das anders. Man sieht dort zwei starke Sprünge und dazwischen einen stetigen Anstieg, der aber schneller ist als bei den übrigen Politikern. Der erste Anstieg fiel auf den Zeitraum um den 20. Dezember. Zu dieser Zeit postete Musk, dass die AfD die einzige Rettung für Deutschland sei und erwähnte die AfD auch in anderen Posts. Allerdings handelte es sich hier nur um Erwähnungen (mit und ohne Verlinkung) und nicht um Retweets. Das ist ein wichtiger Unterschied. Denn bei einem Retweet erscheint der ursprüngliche Post auch in Musks Timeline und da diesem über 200 Millionen Personen folgen, erzeugt dies automatisch viel Reichweite. Bei “bloßen” Erwähnungen müssen diejenigen, die Musk folgen, erst noch auf das jeweilige Profil des erwähnten Accounts gehen und das ist häufig eine größere Hürde.

Um den 28. Dezember herum – Musks Beitrag in der Welt – retweetete er auch erstmals einen Post von Weidel (in diesem dankte sie ihm für den Gastbeitrag). Dieser Post hat 15 Millionen Views (Abb. 1, unten, rot umrandet). Auf die Anzahl ihrer Follows scheint sich allerdings besonders das öffentliche Gespräch mit Musk ausgewirkt zu haben. In den Tagen vor dem 9. Januar erwähnte und retweetete Musk mehrfach Alice Weidel, was ihr für einen Post sogar 24 Millionen Views brachte und am 10. Januar stieg die Zahl ihrer Follows um beinahe 150,000.

In Abbildung 1 sieht man, dass einzelne Posts von Weidel, die von Musk retweetet wurden, sehr viele Views erhielten. Allerdings haben auch einzelne Posts ohne Retweet hohe Reichweiten. Um herauszufinden, ob es einen speziellen Zeitpunkt gab, an dem die Views von Weidel anfingen, anzusteigen, haben wir eine sogenannte Changepoint-Analyse durchgeführt. Diese Methode dient – grob gesagt – dazu herauszufinden, ob die Daten besser mit einer oder zwei Trendlinien beschrieben werden können und falls es zwei sind, wo der Bruch angelegt werden soll. Mit anderen Worten, die Methode dient dazu herauszufinden, ob es eine drastische Veränderung gab und falls ja, wo diese stattfand. Die Analyse ergab, dass es schon am 16. Dezember einen signifikanten Bruch gab. An dem Tag verlor Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag. Die beiden Trendlinien sind im unteren Teil von Abbildung 1 in rot dargestellt. Man sieht, dass die zweite Gerade weit über der ersten liegt. Im ersten Zeitraum erhielten die Posts von Weidel im Schnitt fast 140,000 Views, danach beinahe 790,000.

Wenige Retweets mit großer Reichweite haben Weidels Posts Views verschafft

Abbildung 2 Entwicklung der Views von Weidels Posts über einen Zeitraum von 36 Stunden.

Sehen wir nun genauer auf die Posts von Weidel. Dazu haben wir über einen längeren Zeitraum regelmäßig auf X zugegriffen, damit wir nicht nur die absoluten Zahlen erfassen, sondern auch deren Entwicklung, also wie schnell sie wann wachsen. Abbildung 2 zeigt die sechs meistgesehenen Posts von Alice Weidel und deren Dynamik über 36 Stunden. Die gestrichelten Linien zeigen den Zeitpunkt, zu dem Musk Weidel erwähnt hat und die roten Linien zeigen, dass ein Post sogar von Musk retweetet wurde. Bei den Posts, die retweetet wurden, sind zwei Dinge auffällig. Zum einen haben diese in der Tendenz die meisten Views und zum anderen machen die Views nur in diesen Fällen einen Sprung und dieser findet immer kurz nachdem der Post von Musk retweetet wurde statt. Ähnliche Sprünge konnten wir bei den vier anderen Politikern nicht finden.

Abbildung 3 Engagement-Metriken der Posts verschiedener deutscher Politiker*innen vor und nach dem 16. Dezember 2024.

In Abbildung 3 finden sich nicht nur die Views, sondern auch Retweets und Likes einzelner Posts. Aus dem Verhältnis von Views und Retweets lassen sich Indizien über die Verbreitung des Posts ablesen. Hat ein Post viele Views, aber vergleichsweise wenige Retweets, dann gibt es wahrscheinlich unter den Retweets einen oder mehrere Accounts mit sehr großer Reichweite. Im Fall von Alice Weidels Posts sieht man einen starken Anstieg der Views nach dem 16. Dezember, aber einen weniger starken Anstieg bei den Retweets. Auch im Vergleich zu den anderen vier Politikern sieht man, dass es die Views sind, die Weidel nach dem 16. Dezember absetzen, nicht aber die Retweets. Gerade mit Blick auf Habeck, dessen Posts vergleichsweise viele Retweets erhalten, sieht man den Kontrast. Es scheint so, als habe er eine aktive Basis, die seine Posts retweetet. Währenddessen sind es bei Weidel eher einzelne Accounts, die ihr mit ihrer hohen Reichweite durch Retweets Views verschaffen.

Die restliche AfD hat nicht so stark zugelegt wie Weidel

Abbildung 4 Views der Posts verschiedener AfD-Accounts im Zeitverlauf. Lineare y-Achse im oberen Diagramm, unten logarithmisch.

Hat nun nur die Reichweite von Alice Weidels Posts ein solch rasantes Wachstum erfahren oder gilt das für alle AfD-Mitglieder? Dazu gibt die Abbildung 4 Auskunft. Sie zeigt die Views der Posts von AfD-Mitgliedern (insgesamt 38) und Alice Weidel. Oben ist es ein lineares Maß und unten ein logarithmisches. Bei dieser Skala werden die Abstände nach und nach größer und die Grafik damit leichter lesbar. Es zeigt sich deutlich, dass Weidels Posts im Vergleich zu den restlichen AfD-Accounts viele Views erhalten. Allerdings lässt sich auch ein Aufwärtstrend bei den anderen Accounts erkennen, der Anfang Dezember einsetzt. Da dieser Trend mit bloßem Auge schwer erkennbar ist, haben wir auch hier Changepoint-Analysen für die Posts mehrerer AfD-Accounts durchgeführt. Die Analyse offenbart aber keine Anstiege, die vergleichbar sind mit dem von Weidel. Auch wenn einige andere AfD-Mitglieder und die offiziellen Partei-Accounts einen Aufschwung auf X erleben, ist dieser weniger stark und plötzlich.

Musks Reposts und öffentlichen Bekundungen haben vor allem Weidel Reichweite verschafft

Was können wir daraus nun für den Einfluss von Elon Musk auf die Reichweite der AfD und Alice Weidel schließen? Zunächst müssen wir die Einschränkungen unserer Methode darlegen. Wie bereits erwähnt, haben wir über einen längeren Zeitraum Momentaufnahmen der Posts von Politikern und Politikerinnen gesammelt. Für die fünf hier diskutierten, haben wir das seit dem 10. Januar engmaschiger getan. Besonders sichtbar wird das in Abbildung 1, da die Punkte dort von diesem Zeitpunkt an enger zusammenliegen. Das bedeutet zum einen, dass es Lücken und Unregelmäßigkeiten in den Momentaufnahmen gibt und zum anderen, dass wir weniger zu den Dynamiken vor dem 10. Januar sagen können. Daneben haben wir auch keinen Zugriff auf die Nationalität der Nutzer*innen, die Weidels Post gesehen haben. Gerade im Kontext der anstehenden Bundestagswahl wäre das natürlich interessant. Neben den methodischen Einschränkungen gibt es aber noch ein viel fundamentaleres Problem. Wir haben keinen direkten Zugriff auf die Wirkungsweisen des Algorithmus von X. Solange wir jenen nicht haben, können wir nur Daten sammeln und detektivisch mittels Indizien auf Wirkungsweisen schließen. Wir verstehen unsere Ergebnisse auch bewusst nur als Indizien, die einen Schluss nahelegen, statt Beweise, die etwas eindeutig belegen. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass die lange umstrittene, im Art. 40 Digital Service Act nun aber festgehaltene Pflicht auf Forschungsdatenzugang mit Leben erfüllt wird. Schade, dass die Forscher*innen auf den delegierten Rechtsakt der Kommission so lange warten mussten. Nun ist er indes da.

Alice Weidel hat sowohl bei den Views ihrer Posts, als auch in der Anzahl ihrer Follows in den Wochen seit dem 16. bzw. 20. Dezember rasant zugelegt. Sie hat in dem Zeitraum beinahe 400,000 Follows hinzugewonnen – das sind mehr als Friedrich Merz insgesamt hat. Zudem haben ihre Posts höhere Reichweiten als jegliche anderer deutscher Politiker*innen. Dass dies mit Musks Aktivitäten zu tun hat, scheint sehr offensichtlich. Gerade das Reichweitenmuster der Posts, die er von Weidel retweetet hat, legt dies nahe. Auf ihre Views wiederum hat eher die häufige Erwähnung ihrer Person seitens Musk und schließlich das öffentliche Gespräch der beiden eingezahlt. Der naheliegendste Schluss ist, dass Musks Erwähnungen, Retweets und das Gespräch Weidel zu einer erhöhten Reichweite verschafft haben, von der nun auch ihre nachfolgenden Posts, die nicht von Musk retweetet werden, profitieren. Für eine Anpassung des Algorithmus zugunsten Weidels haben wir keine Indizien gefunden, auch wenn bekannt ist, dass Musks Äußerungen auf X besonders sichtbar sind, und ein Retweet vom ihm dadurch ‘zweiter Hand’ zu einer Verschiebung führen kann. Ähnliches gilt für andere AfD-Accounts. Für ein paar lässt sich ein Anstieg messen, allerdings ist dieser weniger auffällig als bei Weidel. Insgesamt muss festgehalten werden, dass sich die Erklärungen nicht ausschließen. Nur weil der Aufschwung Weidels auch mit den Musks AfD-freundlichen Posts erklärt werden kann, heißt das nicht, dass potentielle Veränderungen des Algorithmus nicht noch zu mehr, aber vielleicht eher subtileren Veränderungen geführt haben können.

Bisher scheint sich der Effekt auf X zu begrenzen

Abbildung 5 Views der Posts verschiedener deutschen Politiker*innen auf Facebook, Instagram, TikTok und X.

Zuletzt noch eine Einordnung der Ergebnisse in das größere Feld der Social Media Plattformen. Abbildung 5 zeigt die Views der Posts von Weidel und der anderen vier Politiker auf Facebook, Instagram, TikTok und X. Zunächst lässt sich feststellen, dass die Views für Facebook am niedrigsten und die auf den anderen Plattformen noch eher vergleichbar sind. Daneben merkt man auch, dass sich die Views der Posts einzelner Politiker*innen je nach Plattform sehr unterscheiden können. So ist beispielsweise Scholz auf TikTok populärer als Habeck, aber auf Instagram und X ist es umgekehrt.

Alice Weidel hat ihren Dank an Musk für dessen Artikel in der Welt nicht nur auf X ausgedrückt, sondern auch auf den anderen Plattformen. Diese Posts erhielten häufig außergewöhnlich viele Views. Dass einzelne Posts viel Reichweite erhalten, ist aber erstmal nicht außergewöhnlich. Auch Lindners TikTok Post, der zeigt, wie er mit Rasierschaum beschmissen wird, hat über 25 Millionen Views erhalten und einzelne Posts von Habeck oder Lindner erreichen eine noch höhere Reichweite auf Facebook oder Instagram als die von Weidel. Dennoch haben wir eine Changepoint-Analyse durchgeführt, um herauszufinden, ob Weidels Posts nach dem 20. Dezember auch auf anderen Plattformen mehr Views erhalten. Hier ergab die Analyse ebenfalls keine auffälligen Ergebnisse. Bisher können wir also keine starken Indizien dafür finden, dass Weidels Popularität auf X auf andere Plattformen ausstrahlt. Der Musk-Effekt ist nach aktuellem Stand demnach auf X beschränkt.

Autoren

Sami Nenno ist assoziierter Forscher im AI & Society Lab am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG). In seiner Forschung befasst er sich mit Desinformation. Er promoviert in Kommunikationswissenschaften. Das Ziel seiner Dissertation besteht darin, ein Software-Tool zu bauen, das Faktenchecker:innen bei ihrer Arbeit unterstützt.

Philipp Lorenz-Spreen ist Computational Social Scientist am Zentrum für Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Dort erforscht er den selbstorganisierten Online-Diskurs und dessen Auswirkungen auf Demokratien weltweit. Zudem leitet er die Nachwuchsforschungsgruppe „Computational Social Science“ an der TU Dresden im Center Synergy of Systems.

Wir danken Matthias Kettemann für sein hilfreiches Feedback. Der Artikel ist auch auf der Synosys-Webseite verfügbar, dem Institut der beiden Autoren. Die Daten wurden zuletzt am 27.01.2025 aktualisiert. Eine detaillierte und umfangreiche Analyse wird in den kommenden Tagen veröffentlicht und dann hier verlinkt.