Recherche, Redaktion und Produktion von Veranstaltungen sind deine Leidenschaft? Dann werde studentische*r Mitarbeiter*in unseres Instituts und unterstütze uns als Teil des Management-Teams bei der organisatorischen, kommunikativen und konzeptionellen Begleitung und Entwicklung von wissenschaftlichen Veranstaltungen. Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht ab sofort eine*n engagierte*n

Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) im Bereich Veranstaltungen und Wissenstransfer (60-80h/Monat)

In unserem Veranstaltungskalender stehen spannende Events rund um Themen der digitalen Gesellschaft, wie unser monatliches Format Digitaler Salon oder die Redenreihe „Making sense of the digital society”. Hierbei freuen wir uns auf deine Ideen und Erfahrungen.

Der zeitliche Umfang liegt bei 60-80 Stunden pro Monat, die Arbeitszeiten werden individuell nach Absprache festgelegt.

Was gibt es zu tun?

Du bereitest tatkräftig und im Team unsere internen und externen Veranstaltungen vor, führst sie durch und behältst den Überblick, sodass Mobiliar, Flyer, Catering und Gäste immer am richtigen Ort landen.

Du betreust im Team die Recherche, Redaktion und Organisation unseres monatlichen Digitalen Salon.

Du entwickelst gemeinsam mit uns neue Formate, die verschiedene Interessenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ansprechen. Du verfasst dafür selbständig Texte, stimmst die Veranstaltungsplanung mit unserem Kommunikationsteam ab und bereitest die Kommunikation von Events auf unserer Webseite vor.

Du unterstützt uns bei verschiedenen administrativen Tätigkeiten wie dem Einholen von Angeboten, Kalenderabstimmungen, der Recherche nach Locations und dem Anfordern von Rechnungen.

Was wünschen wir uns?

Eine Immatrikulation an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master

Erfahrungen im Bereich Projekt- und Veranstaltungsorganisation/Management

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Sicherer Umgang im Verfassen von Texten in deutscher und englischer Sprache

Kenntnisse gängiger Grafik- und Office-Programme sowie Erfahrung mit Content Management Systemen (etwa WordPress)

Die Möglichkeit, flexibel in unserem Institut und auf Veranstaltungen in Berlin anwesend zu sein

Interesse an wissenschaftlichen und politischen Debatten im Bereich Internet und Gesellschaft

Was bieten wir dir?

Es erwartet dich ein sehr dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin.

Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum, die Möglichkeit, eigene Ideen und Konzepte einzubringen und umzusetzen sowie neue Kontakte zu knüpfen.

Du erhältst Einblicke in das Wissenschaftsmanagement eines Forschungsinstituts und setzt dich mit aktuellen Themen im Bereich Internet und Gesellschaft auseinander.

Eine Vergütung (13,00€/Stunde) orientiert am Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Bitte reiche deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Zeugnissen / Referenzen und der Angabe des von dir gewünschten Stellenumfangs über das Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort und fortlaufend. Die Ausschreibung bleibt aber offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an Sarah Spitz (sarah.spitz@hiig.de).