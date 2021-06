Ideen für eine junge, digitale und engagierte Gesellschaft

HIIG lädt zur Fachveranstaltung zum Dritten Engagementbericht

Berlin, 02.06.2021 – Der “Dialogtag: Stärkung für junges und digitales Engagement” gibt jungen Engagierten die Möglichkeit, sich mit Akteur*innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über ihr freiwilliges Engagement und damit einhergehenden Herausforderungen auszutauschen. In verschiedenen Formaten formulieren die Beteiligten ihre Ideen, Forderungen und Wünsche, durch die junge und digitale Formen des freiwilligen Engagements besser umgesetzt werden können. Als ehemalige Geschäftsstelle des Dritten Engagementberichts lädt das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) alle Interessierten dazu ein, sich



am Dienstag, 8. Juni 2021, von 10:00 bis 16:00 Uhr,

per Livestream über www.hiig.de und ALEX Berlin einzuschalten.





Als Fachveranstaltung zum Dritten Engagementbericht stellt der Dialogtag die vielfältigen Formen von jungem Engagement in den Fokus und drückt damit Wertschätzung für das gemeinwohlorientierte Handeln von jungen Menschen aus. Verschiedene Gesprächsformate ermöglichen einen Austausch über die Erkenntnisse und Empfehlungen des Berichts. Im Zentrum stehen folgende drei Themen:

Engagement frühzeitig in Bildung und Erziehung integrieren. Engagement junger Menschen stärker und in seiner Vielfalt anerkennen. Diversität im Engagement stärken.

Auf Twitter kann unter dem Hashtag #DEBdigital die aktuelle Berichterstattung am Veranstaltungstag mitverfolgt werden. Der Dialogtag wird von Teresa Sickert moderiert.





Das Programm:

10.00 Uhr

–

11:00 Uhr Einführende Dialogrunde mit:



Dr. Christoph Steegmans

Leiter der Unterabteilung Engagementpolitik im

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend



Prof. Dr. phil. Wibke Riekmann

Mitglied der Sachverständigenkommission

des Dritten Engagementberichts

Marcel Fortus, Demokratie & Dialog e.V. Noura Hammouda, BUNDjugendVictoria Herbig, Generationen Stiftung Livestream über:

www.hiig.de &

ALEX Berlin

12.00 Uhr

–

13.00 Uhr

Gruppensessions mit:

Jungen Engagierten und Vertreter*innen aus Politik,

Zivilgesellschaft und der Sachverständigenkommission des Dritten Engagementberichts

Geschlossen

14.30 Uhr

–

15.30 Uhr

Abschließendes Diskussionspanel mit:

Prof. Dr. Jeanette Hofmann

Vorsitzende der Sachverständigenkommission des Dritten Engagementberichts

Elisabeth Kaiser

Abgeordnete Bundestag, Mitglied im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement



Michael Scholl

Deutscher Bundesjugendring e.V.

Abraham Alkhatib, Jugend hacktAnnemieke Ehlers, Jugendfeuerwehr

Livestream über:

www.hiig.de & ALEX Berlin

Weitere Informationen: Eventseite des Dialogtags

Pressekontakt: Frederik Efferenn | Tel. +49 30 200 760 82 | presse@hiig.de

Über das HIIG

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) erforscht die Entwicklung des Internets aus einer gesellschaftlichen Perspektive, um die damit einhergehende Digitalisierung aller Lebensbereiche besser zu verstehen. Als erstes Forschungsinstitut in Deutschland mit einem Fokus auf Internet und Gesellschaft hat das HIIG ein Verständnis erarbeitet, das die Einbettung digitaler Innovationen in gesellschaftliche Prozesse betont. Basierend auf dieser transdisziplinären Expertise und als Teil des Global Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers will das HIIG eine europäische Antwort auf den digitalen Strukturwandel entwickeln.

Der Dritte Engagementbericht ist ein Bericht zu bürgerschaftlichem Engagement mit dem Schwerpunkt „Zukunft Zivilgesellschaft: Junges Engagement im digitalen Zeitalter.“ Der Bericht entwickelt Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Engagementpolitik und gibt Anregungen für den politischen Diskurs zu aktuellen Entwicklungen und innovativen Ansätze im bürgerschaftlichen Engagement. Die Bundesregierung ist durch einen Beschluss des Deutschen Bundestages vom 19. März 2009 aufgefordert, in jeder Legislaturperiode einen wissenschaftlichen Bericht zur Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements vorzulegen. Diese Engagementberichte werden von einer unabhängigen Kommission im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) erstellt und danach mit einer Stellungnahme der Bundesregierung versehen. Die Geschäftsstelle, die die Erstellung und Begleitung des Berichts unterstützt, war am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) angesiedelt. Der Bericht wurde am 21. Januar 2020 dem BMFSFJ und am 13. Mai 2020 dem Deutschen Bundestag übergeben. Im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts veranstaltet das HIIG eine Reihe von Fachveranstaltungen, die den Austausch über die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen sollen.

Das HIIG wurde 2011 von der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), der Universität der Künste Berlin (UdK) und vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gegründet mit dem Hans-Bredow-Institut Hamburg als integrierter Kooperationspartner. Die Forschungsdirektor*innen des Instituts sind Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Prof. Dr. Björn Scheuermann, Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer und Prof. Dr. Wolfgang Schulz.Die Veranstaltungsreihe wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.