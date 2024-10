Du bist erfahren im wissenschaftlichen Arbeiten und auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe, die sich mit den Themen rund um Digitalisierung der Lehre, Organisationsentwicklung sowie Resilienz und Kreativität beschäftigt? Du fragst Dich, wie Hochschulen innovativer und gesellschaftsorientierter gestaltet werden können und arbeitest gerne in einem dynamischen und hochmotivierten Team? Dann bist Du bei uns genau richtig! Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n engagierte*n

Studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) im Organisational Resilience and Creativity Projekt (80 Std./Monat)

Der zeitliche Umfang umfasst 80 Stunden pro Monat. Der Tätigkeitsort ist Berlin, mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich. Die Arbeitszeiten werden individuell nach Absprache festgelegt.

Im Forschungsprogramm “Wissen und Gesellschaft” untersuchen wir den Wandel der Wissensproduktion, -organisation und -vermittlung durch digitale Innovationen. Die hier ausgeschriebene Stelle bezieht sich auf eines unserer aktuellen Forschungsprojekte: “Organisationale Resilienz und Kreativität: Die Zukunft von Bildungstechnologien in der Hochschule” (ORC). Dieses Forschungsprojekt widmet sich der Frage, wie Hochschulen resilient werden und bleiben können und wie an Hochschulen kreative Praktiken mit Technologie gefördert werden können, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. ORC ist ein Kooperationsprojekt mit dem CATALPA – Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics an der FernUniversität in Hagen.

Was Deine Aufgaben sind:

Selbständige Recherchen im Feld der Hochschul- und Organisationsforschung (bspw. Literaturanalysen)

Auswertung und Analyse bereits erhobener Daten

(Mit)verfassen von (wissenschaftlichen) Texten sowie Korrektur

Organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen (Workshops, Diskussionsveranstaltungen)

Unterstützung bei der Dokumentation des Projekts und bei der Außenkommunikation (z.B. für unsere Webseite)

Was Du mitbringen solltest:

Immatrikulation an einer Hochschule; bevorzugt ein Studiengang mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung

Interesse an der Wissenschaft und an wissenschaftlichem Arbeiten in einem Forschungsprojekt

Erfahrung mit wissenschaftlichem Schreiben und im Verfassen von Texten mit wissenschaftlichem Anspruch

Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Freude an der Arbeit in einem interdisziplinären Forschungsteam und die Fähigkeit, fachübergreifend zu kommunizieren

Eigenständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Neugierde, Spaß am innovativen Denken und kollektivem Umsetzen

Was wir Dir anbieten:

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen rund um Hochschul- und Wissenschaftsforschung

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Einblicken in den Forschungsalltag

Die Möglichkeit, vertieft an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt zu werden und viele Kontakte im Netzwerk des HIIG zu knüpfen

Es erwartet Dich ein sehr dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin.

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (13€/Stunde).

Zur Bewerbung

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung! Willkommen sind Bewerbungen aller Menschen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.

Reiche Deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und Deiner zeitlichen Verfügbarkeit über unser Onlineformular ein (auf Deutsch oder Englisch). Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte Deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an die Projektleitung Frau Bronwen Deacon (bronwen.deacon@hiig.de).

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

