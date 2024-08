Du interessierst dich für den Schutz von Grundrechten im digitalen Raum? Du möchtest aber auch Bildung in einer von KI und Daten geprägten Welt mitgestalten? Dann bist Du hier richtig!

Wir suchen ab sofort eine*n engagierte*n Student*in mit großem Interesse sowohl für Plattformregulierung als auch für die digitale Arbeitswelt zur tatkräftigen Unterstützung in unseren Forschungsprojekten. Bewirb Dich als

Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d)

in unseren internationalen Forschungsprojekten zu Plattformregulierung und / oder digitalen Kompetenzen in einer KI-geprägten Welt

(44-60 Std./Monat)

Wir sind ein interdisziplinäres Team mit gesellschaftswissenschaftlichem und juristischem Hintergrund. Für zwei Projekte suchen wir aktuell Unterstützung: In dem von der Stiftung Mercator geförderten Forschungsprojekt “DSA Forschungsnetzwerk” wollen wir eine Plattform für Reformvorschläge zum Digital Services Act (DSA) schaffen, deutlich bevor dies routinemäßig durch Kommission und Parlament geschehen wird. In dem international ausgerichteten Transferprojekt “Stärkung digitale Fähigkeiten durch Micro-Credentials” werden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) verschiedene Formate entwickelt, die zur Stärkung digitaler Kompetenzen im asiatischen Bildungsraum beitragen.

Wir haben viel vor, um unsere Forschung durch innovative Formate in die wissenschaftliche Community, die Politik und die Gesellschaft zu tragen. Dabei freuen wir uns auf Deine tatkräftige Unterstützung. Die Stelle umfasst 44 – 60 Stunden pro Monat. Der Arbeitsort ist Berlin, mit der Möglichkeit, nach Absprache mobil zu arbeiten. Die Arbeitszeiten sind flexibel und werden individuell vereinbart.

Was Deine Aufgaben sind:

Selbstständige Recherchen in den Themenfeldern rund um Plattformregulierung, KI, digitale Kompetenzen und Gesellschaft sowie Mitarbeit in allen Phasen der qualitativen Forschung (Datenerhebung, -auswertung und analyse)

Unterstützung bei der Konzeption und Organisation wissenschaftlicher Events, wie Symposien oder Konferenzen, in verschiedenen Formaten online und offline

Mitarbeit in der Organisation von internationalen, interdisziplinären Stakeholder-Netzwerken zur Regulierung von Online-Plattformen sowie zur Förderung von digitalen Kompetenzen

Erstellung multimedialer, digitaler Lerninhalte in den Themenfeldern KI, Daten und Zukunft der Arbeit (auch ohne Vorkenntnisse möglich)

Was Du mitbringen solltest:

Immatrikulation an einer deutschen Universität oder Hochschule, idealerweise noch mindestens für 1,5 Jahre verfügbar

Spaß und Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten und Neugierde für unser Forschungsthema

Freude an der Arbeit in einem diversen und interdisziplinären Forschungsteam und die Fähigkeit, fachübergreifend zu kommunizieren

Eigenständige Arbeitsweise, keine Scheu anzupacken, Zuverlässigkeit, Spaß am innovativen Denken und kollektivem Umsetzen

Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Was wir Dir anbieten:

Einblicke und eigene Erfahrungen in der Mitarbeit an einem spannenden und zukunftsweisenden Thema

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Einblicken in den Forschungsalltag

Eigenverantwortliche Arbeit und die Möglichkeit, viele Kontakte im Netzwerk des HIIG zu knüpfen

Ein sehr dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Eine Vergütung orientiert an dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (13,00€/Stunde)

Zur Bewerbung

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung! Willkommen sind Bewerbungen aller Menschen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.

Reiche Deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Deiner zeitlichen Verfügbarkeit über unser Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab dem 26.08.2024. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte Deine inhaltlichen Fragen zur Stelle gerne an Ann-Kathrin Watolla (ann-kathrin.watolla@hiig.de).