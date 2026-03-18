Du interessierst dich dafür, wie wir neue Technologien wie KI-Systeme, Quantencomputer und Gehirn-Computer-Schnittstellen einsetzen – und welche Regeln wir dafür brauchen? Du möchtest verstehen, wie gesellschaftliche Leitplanken aussehen können, die technologischen Fortschritt ermöglichen und gleichzeitig unsere Grundrechte schützen? Und du fragst dich, wie wir gemeinsam aushandeln können, dass neue Technologien demokratische Debatten stärken, statt sie zu destabilisieren?

Dann komm ans Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin und unterstütze als studentische*r Mitarbeiter*in den Forschungsschwerpunkt Neue Technologien und Zukunft des Rechts. Hier analysieren Forschende aus Sozial- und Rechtswissenschaft gemeinsam, wie Regulierung, gesellschaftliche Normen und technologische Entwicklung zusammenwirken. Im DSA Forschungsnetzwerk untersuchen wir, wie der Digital Services Act regelt, welche Inhalte auf Plattformen wie Instagram oder TikTok sichtbar bleiben und welche nicht. Im Projekt Human in the Loop? gehen wir der Frage nach, wie die Zusammenarbeit zwischen Menschen und automatisierten Systemen verantwortungsvoll gestaltet werden kann. Und im Projekt Sicher im Datenverkehr erforschen wir die möglichen Risiken personalisierter Werbung für Nutzer*innen im Internet. Unsere Forschungsergebnisse diskutieren wir mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft in unserem Digital Governance Lab.

Unsere Forschungsschwerpunkt befindet sich gerade im Aufbau. Als studentische*r Mitarbeiter*in kannst diese spannende Phase von Anfang an begleiten und mitgestalten.

Berlin · 60–80 Std./Monat · zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Deine Aufgaben

Eigenständige Recherche und Sichtung von (juristischer) Literatur zu den Themenfeldern Technologie-Governance, KI-Regulierung, Digitalrecht sowie antizipative Risikoanalysen neuer Technologien

Redaktionelle Aufgaben bei der Vorbereitung von Publikationen, Policy Papers und Blogbeiträgen und Anpassung der Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen

Organisatorische und inhaltliche Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen des Digital Governance Lab sowie weiterer Formate (online und offline) und bei der Aufbereitung der Ergebnisse

Stakeholder-Recherche und Unterstützung beim Auf- und Ausbau des Netzwerks aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

Was Du mitbringen solltest

Immatrikulation an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master (vorzugsweise noch mindestens 1,5 Jahre, Wohnort in Berlin oder Umgebung); idealerweise ein rechtswissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Hintergrund

Interesse an rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Debatten rund um neue Technologien, insbesondere zu KI-Regulierung, Plattform-Governance, Digitalrecht oder Grundrechten im digitalen Raum

Freude sowohl an inhaltlicher als auch an organisatorischer Arbeit sowie die Fähigkeit und Motivation, sich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen einzuarbeiten

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und idealerweise Englisch in Wort und Schrift

Idealerweise erste Erfahrungen mindestens aber Interesse an Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation

Was wir Dir anbieten

Direkte Einbindung in einen neuen, sich im Aufbau befindlichen Forschungsschwerpunkt – du gestaltest mit, statt nur zu assistieren

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden Themen, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit tiefen Einblicken in den Forschungsalltag sowie Verbindungen zu zahlreichen nationalen und internationalen interdisziplinären Forschungsinstituten

Zugang zum Netzwerk des HIIG und Kontakte aus Forschung, Zivilgesellschaft und Politik

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (14,00 €/Stunde)



Zur Bewerbung

Schick uns dein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und deine zeitliche Verfügbarkeit über das Online-Bewerbungsformular. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort.

Fragen zur Stelle? Melde dich gerne direkt bei Dr. Maurice Stenzel: maurice.stenzel@hiig.de

Wir fördern die berufliche Gleichstellung und heißen Bewerbungen aller Menschen willkommen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.