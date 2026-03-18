Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d): Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft

Du interessierst dich dafür, wie neue Technologien die Art und Weise verändern, wie Wirtschaft und Gesellschaft in einem global vernetzten digitalen Umfeld agieren? Du möchtest verstehen, wie Innovation und Unternehmertum dazu beitragen können, systemische gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel oder demografische Veränderungen zu lösen? Und du fragst dich, wie Wissenschaft, Praxis und Politik in einen echten Dialog kommen, der nicht nur Symptome behandelt, sondern Strukturen verändert?

Dann komm ans Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin und unterstütze als studentische*r Mitarbeiter*in den Forschungsschwerpunkt Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft. Im Schwerpunkt bauen wir gemeinsam mit Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen ein Format auf, das Wissenschaft und gesellschaftliche Praxis in einen produktiven Dialog bringt. Unser Ziel: Gesellschaft soll unternehmerischer werden – und Unternehmertum gesellschaftlicher. In praxisnahen Workshops und transdisziplinären Gesprächsformaten bringen wir Wissenschaftler*innen, Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um handlungsorientiertes Wissen zu erzeugen – von Policy Briefings bis zu konkreten Prototypen. Der Schwerpunkt befindet sich gerade im Auf-/Umbau und du hast die Möglichkeit, diese spannende Phase von Anfang an mitzugestalten.

Berlin · 60–80 Std./Monat · zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Deine Aufgaben

Eigenständige Recherche und Sichtung von Literatur zu den Themenfeldern Unternehmertum & Gesellschaft, Innovation & Regulierung sowie Digitalisierung & Ökosysteme

Unterstützung bei der Auswertung qualitativer und quantitativer Daten

Organisatorische und inhaltliche Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Transferformaten des Forums sowie bei der Aufbereitung der Ergebnisse für unterschiedliche Zielgruppen

Stakeholder-Recherche und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege des Netzwerks aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft

Redaktionelle Aufgaben bei der Vorbereitung von Publikationen, Policy Papers und Blogbeiträgen

Organisatorische Unterstützung im laufenden Forschungs- und Forumsbetrieb, inkl. Vorbereitung von Teammeetings, Unterstützung bei Präsentation etc.

Was Du mitbringen solltest

Immatrikulation an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master (idealerweise noch mindestens 1,5 Jahre, Wohnort in Berlin oder Umgebung)

Interesse an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Debatten – insbesondere an den Themen Unternehmertum & Gesellschaft, Innovation & Regulierung oder Digitalisierung & Ökosysteme

Freude sowohl an inhaltlicher als auch an organisatorischer Arbeit sowie die Fähigkeit und Motivation, sich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen einzuarbeiten

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Idealerweise erste Erfahrungen in der Projekt- oder Veranstaltungsorganisation sowie Interesse an Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation

Was wir Dir anbieten

Direkte Einbindung in einen neuen, sich im Aufbau befindlichen Forschungsschwerpunkt – du gestaltest mit, statt nur zu assistieren

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden Themen, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit tiefen Einblicken in den Forschungsalltag sowie Verbindungen zu zahlreichen nationalen und internationalen interdisziplinären Forschungsinstituten

Zugang zum Netzwerk des HIIG und Kontakte aus Forschung, Zivilgesellschaft und Politik

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (14,00 €/Stunde)

Zur Bewerbung

Schick uns dein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und deine zeitliche Verfügbarkeit über das Online-Bewerbungsformular. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort.

Fragen zur Stelle? Melde dich gerne direkt bei Sonja Köhne: sonja.koehne@hiig.de

Wir fördern die berufliche Gleichstellung und heißen Bewerbungen aller Menschen willkommen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.