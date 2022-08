Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d) im Forschungsprogramm “Die Entwicklung der digitalen Gesellschaft”

Wir untersuchen den digitalen Wandel und stellen uns Fragen nach dem Verhältnis von Mensch und Maschine, nach der Rolle von Algorithmen und Automatisierungsprozessen und danach, wie autonom Technik sein sollte und wer für sie Verantwortung trägt. Dafür suchen wir studentische Verstärkung mit Interesse an den Debatten und Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Roboter und Autonome Systeme.

Dein sozial- und geisteswissenschaftliches Studium gefällt Dir, aber Du willst Dich noch stärker mit Phänomenen und Theorien der Digitalisierung beschäftigen? Dann verstärke unser Team! Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht für das Forschungsprogramm „Die Entwicklung der digitalen Gesellschaft“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n studentische*n Mitarbeiter*in (m/w/d) mit einem sozial- oder geisteswissenschaftlichen Studienschwerpunkt (60 Std./Monat).

Im Forschungsprogramm betrachten wir den digitalen Wandel. Insbesondere untersuchen wir, was sich hinter dem Begriff „Künstliche Intelligenz” verbirgt und welche Konsequenzen sich aus immer eigenständiger werdenden Technologien (z. B. Roboter oder autonome Waffensysteme) für Politik und Gesellschaft ergeben. Diese Themen bearbeiten wir im Rahmen von einzelnen Forschungsprojekten, Veröffentlichungen und Veranstaltungen.

Deine Aufgaben:

Mitarbeit an Projekten zu Diskursen und Entwicklungen im Bereich KI und Robotik und/oder zu Interfaces, Mensch/Maschine-Interaktion und interkulturellen Fragestellungen, inkl. Unterstützung bei der Datenerhebung und -aufarbeitung,

Recherche und Systematisierung technischer Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung, Aufarbeitung der sozialen, politischen und kulturellen Debatten zum Thema Digitale Gesellschaft,

Recherche und Aufarbeitung vorrangig sozial- und medienwissenschaftlicher Literatur zu Internet und Digitalisierung, der sogenannten Künstlichen Intelligenz und Robotik,

Unterstützung bei Publikationen, Vorträgen und Forschungsanträgen zu den o.g. Themen,

Mitarbeit bei der Vorbereitung und Umsetzung von Veranstaltungen, sowie Unterstützung bei verschiedenen administrativen und organisatorischen Tätigkeiten.

Was Du mitbringen solltest:

Du studierst mit einem sozial-/geisteswissenschaftlichen Studienschwerpunkt (BA mind. im dritten Semester oder MA) und hast Freude sowohl an inhaltlicher als auch an organisatorischer Arbeit.

Du hast ein starkes Interesse an gegenwärtigen Fragen und Debatten der Digitalen Gesellschaft, der Internetpolitik und an den Zusammenhängen von Technik, Medien und sozialen Prozessen.

Du hast erste Erfahrungen mit Forschungsmethoden gesammelt, idealerweise bereits empirische Studien z. B. mittels qualitativer Textanalyse oder digitaler Methoden durchgeführt.

Du hast Übung im Umgang mit Forschungsdatenbanken, idealerweise Erfahrungen mit systematischen Literaturrecherchen.

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke zeichnen Dich aus. Idealerweise hast Du bereits praktische Erfahrungen bei der Durchführung von Veranstaltungen (z. B. wissenschaftliche Tagungen) gesammelt.

Du verfügst über einen sehr sicheren Umgang im Verfassen von Texten in deutscher und englischer Sprache.

Du hast die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten und in unserem Institut vor Ort anwesend zu sein.

Was wir Dir anbieten:

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen sowie Betreuung durch unsere Forscher*innen (Verbindung mit Abschlussarbeit möglich),

schnelle und umfassende Beteiligung an der Planung und Umsetzung von Teilprojekten, ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum, Einblicke in den Forschungsalltag in einem internationalen Kontext,

eigenverantwortliche Arbeit und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Teilprojekte selbstständig zu verfolgen sowie Kontakte mit relevanten Forscher*innen und anderen Akteur*innen (Politik, Wirtschaft, Medien) im Bereich Digitale Gesellschaft,

ein sehr dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Disziplinen,

eine Vergütung, die sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (13,- €/Stunde) richtet.

Weitere Informationen zum Forschungsprogramm findest Du hier.

Zur Bewerbung

Reiche deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen (ggf. Referenzen) und der Angabe Deiner zeitlichen Verfügbarkeit über unser Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt am 24. August 2022, die Ausschreibung bleibt aber offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. In unserem Auswahlprozess sind mehrere Gesprächsrunden vorgesehen. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis für die Dauer des Prozesses. Inhaltliche Fragen zur Stelle kannst Du gern an Dr. Thomas Christian Bächle (thomas.baechle@hiig.de) richten.