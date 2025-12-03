Wer beispielsweise eine Gesundheits-App für Mütter in Äthiopien entwickeln möchte, denkt schnell an technische Hürden. Doch die eigentlichen Herausforderungen liegen oft woanders: darin, zu verstehen, was lokale Gemeinschaften wirklich brauchen, und zu erkennen, dass positive Veränderungen durch Technologie oft mit Offenheit und Lernbereitschaft beginnen. Denn Technologie allein erzeugt keine positive gesellschaftliche Wirkung. Viele digitale Lösungen wie zivilgesellschaftliche Innovationen oder Klimatechnologien versprechen gesellschaftlichen Fortschritt, scheitern aber, wenn sie die Lebensrealitäten der Menschen übersehen, für die sie gedacht sind. Der Artikel zeigt, wie Impact Entrepreneurship und Forschung diese Lücke schließen können, indem sie auf partizipatives und wert­sensitives Design setzen, das Inklusivität in den Mittelpunkt stellt.

Albert Einstein fragte Studierende des California Institute of Technology einmal rhetorisch: „Warum bringt uns diese großartige angewandte Wissenschaft, die Arbeit spart und das Leben erleichtert, so wenig Glück?“ Was 1931 galt, trifft auch heute zu: Technologischer Fortschritt führt nicht automatisch zu gesellschaftlichem Fortschritt. Ohne Reflexion und Verantwortung können selbst gut gemeinte Technologien ungewollt Ungleichheiten verstärken oder an den Problemen vorbeigehen, die sie eigentlich lösen sollen.

Diese Spannung zwischen Potenzial und Risiko wird im Bereich des Impact-Unternehmertums besonders deutlich. Unternehmer*innen, die wirtschaftliche Ziele mit sozialem oder ökologischem Wandel verbinden möchten, wenden sich verstärkt digitale Technologien zu. Einige Studien zeigen sogar, dass solche Gründer*innen stärker in digitale Kompetenzen investieren als rein kommerzielle Unternehmen (Kotiranta et al., 2024). Gleichzeitig fördern Hackathons und Innovationswettbewerbe die Nutzung digitaler Technologien zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, oft mit finanziellen Anreizen. Doch wie können Technologien entstehen, die nicht nur technisch funktionieren oder gut aussehen, sondern tatsächlich gesellschaftliche Wirkung entfalten?

Im Folgenden gehe ich auf zwei zentrale Gedanken ein. Erstens auf die Frage, wie Impact Entrepreneurship die Grundlage für Technologien mit klarer Zielsetzung schafft. Zweitens darauf, wie Forschung Projekte unterstützen kann, die positive gesellschaftliche Effekte erzielen möchten. Außerdem zeige ich, wie sich Forschungsmethoden in den Gestaltungsprozesse digitaler Lösungen einbinden lassen.

Impact-Unternehmertum als Treiber wirkungsvoller Technologien

Das Feld des Impact-Unternehmertums ist entstanden, um Diskussionen über Gründungen zusammenzuführen, die soziale und ökologische Herausforderungen innerhalb eines Geschäftsmodells angehen. Dabei wird deutlich, dass unternehmerisches Handeln gesellschaftliche und wirtschaftliche Realitäten formt. Diese Wirkung kann sowohl positiv als auch negativ sein (Vogel et al., 2025).

Das wachsende Interesse an Unternehmen mit gesellschaftlichem Schwerpunkt, etwa durch Impact Investments, spiegelt einen kulturellen Wandel wider. Von Unternehmen wird zunehmend erwartet, nicht nur wirtschaftlichen Wert zu erzeugen, sondern auch einen Beitrag zur Lösung struktureller Probleme zu leisten. Dieser Weg ist jedoch anspruchsvoll. Viele Impact-Unternehmen bewegen sich in Spannungsfeldern zwischen unterschiedlichen Anforderungen. Beispielsweise nutzen sie Marktmechanismen und kritisieren diese zugleich (Gümüsay, 2018).

Ein wesentlicher Unterschied zwischen traditionellem Unternehmertum und Impact-Unternehmertum liegt in der Wahrnehmung von Chancen. Während traditionelle Gründungen vor allem nach Marktlücken suchen, erkennen Impact-Unternehmen häufig gesellschaftliche Probleme als Ausgangspunkt für neue Lösungen. Dadurch erhalten Impact-Unternehmertums eine gestalterische Ausrichtung, bei der Gründerinnen und Gründer bewusst auswählen, wie sie ein Problem angehen und organisieren möchten (Dimov et al., 2023; Vogel et al., 2025). Dieser Prozess ist idealerweise offen, iterativ und berücksichtigt verschiedene Perspektiven.

Für digitale Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet das oft, sich zu fragen, welche Zukunft sie mit einer Technologie gestalten. Es geht auch darum, wessen Stimmen gehört werden und wessen nicht.

Zwei Ansätze für Technologien mit gesellschaftlicher Wirkung

Digitale Technologien können den Zugang zu medizinischer Versorgung verbessern, Verwaltungsabläufe vereinfachen und Menschen ermöglichen, sich stärker an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Doch das allein führt noch nicht zu Wirkung.

Entscheidend ist, wie eine Technologie gestaltet wird. In einem aktuellen Artikel argumentieren Gebken und ich (Vogel et al., 2025) für eine engere Zusammenarbeit von Unternehmerinnen und Unternehmern mit Forschenden. Das kann bedeuten, dass Gründerinnen und Gründer zeitweise selbstforschend tätig werden. Zwei Gestaltungsansätze stehen dabei im Mittelpunkt: Value-Sensitive Design und Participatory Design.

Value-Sensitive Design betont, dass ethische und soziale Werte von Anfang an berücksichtigt werden. Aspekte wie Privatsphäre, Fairness und Inklusion sollten nicht erst nachträglich ergänzt werden. Unternehmerinnen und Unternehmer denken dabei bewusst an Zielkonflikten. Dazu kann gehören, die Würde marginalisierter Gruppen zu schützen, auch wenn diese Kontrolle für Geldgebende oder Rentabilität mindern könnte. Auf diese Weise lassen sich schädliche Annahmen im technischen Design vermeiden.

Participatory Design bedeutet, die Menschen einzubeziehen, die eine Technologie nutzen oder von ihr betroffen sein werden. Es geht darum, Erfahrungen, kulturelle Kontexte und unterschiedliche Perspektiven direkt in den Entwicklungsprozess einzubinden. Das kann die Richtung eines Projekts grundlegend verändern.

Beide Ansätze erinnern daran, dass Technologie ein Werkzeug ist. Die Art und Weise, wie sie eingesetzt wird, ist jedoch niemals neutral. Jede Zeile Code und jede Designentscheidung spiegeln die Prioritäten und Werte wider. Die entscheidende Frage lautet daher, wie sich diese Werte sichtbar, nachvollziehbar und inklusiv gestalten lassen.

Methoden in der Praxis: Gesundheits-App für Mütter in Äthiopien

Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung einer Gesundheits-App für Mütter und Kinder im ländlichen Äthiopien. Auf den ersten Blick erscheint eine digitale Anwendung zur besseren Vernetzung von Patientinnen, medizinischem Personal und Ressourcen plausibel. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass viele Frauen weder lesen konnten noch dieselbe Sprache sprachen. Schriftliche Informationen und allgemeine medizinische Bilder waren daher wenig hilfreich. Erste Entwürfe zeigten zudem Objekte wie westliche Badezimmer oder Krankenhausbetten, die nicht der Lebensrealität vor Ort entsprachen.

Das Projektteam entschied sich für eine enge Zusammenarbeit mit Müttern, Gesundheitshelferinnen und Gemeindemitgliedern, um ihre Perspektiven zu verstehen. Es ging nicht darum, erst am Ende Feedback einzuholen, sondern um Mitgestaltung von Anfang an. Dafür wurde ein Team aus Fachleuten der Informationssysteme und der öffentlichen Gesundheit gebildet, die als Ethnografinnen und Ethnografen arbeiteten. Sie nutzten Methoden wie Beobachtungen im Feld, praxisorientierte Workshops und gemeinsame Reflexionssitzungen. Die Gruppe fungierte als Vermittlerin zwischen Nutzerinnen und Entwicklern (Bekele et al., 2019).

Die fertige App enthielt schließlich Bild- und Tonmaterial in Amharisch und lokalen Dialekten, kulturell angepasste Illustrationen, eine einfache Navigation mit Symbolen sowie Sprachansagen. Sie konnte außerdem offline genutzt werden, um den eingeschränkten Internetzugang zu berücksichtigen. Darüber hinaus erfüllte sie die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen gleichzeitig, darunter Mütter, Gesundheitshelferinnen mit einem webbasierten System und medizinisches Fachpersonal. Die Anpassungen sorgten dafür, dass die App an den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer angepasst wurde, anstatt externe Anforderungen vorzugeben. Die kontinuierliche Präsenz des Forschungsteams vor Ort schuf zusätzlich Vertrauen.

Obwohl dieses Beispiel aus einer NGO-Initiative stammt, zeigt es das Potenzial partizipativer Ansätze. Es verdeutlicht, wie Forschung und Unternehmertum zusammenwirken können, damit digitale Technologien ihr Ziel einer positiven gesellschaftlichen Wirkung erreichen. Durch die Wertschätzung lokalen Wissens und die Stärkung marginalisierter Stimmen lassen sich Lösungen vermeiden, die in der Praxis scheitern. Stattdessen entstand eine Anwendung, die sich an den konkreten Bedürfnissen der Menschen orientiert.

Erkenntnisse und abschließende Gedanken

Einstein antwortete auf seine eigene Frage: „The simple answer runs: because we have not yet learned to make sensible use of it.“ Die äthiopische Gesundheits-App zeigt, welche Lernprozesse notwendig sind, um Technologien mit den Werten von Menschen in Einklang zu bringen. Dieser Weg erfordert reflektierte Entscheidungen und eine enge Auseinandersetzung mit denjenigen, deren Leben beeinflusst wird.

Für Impact-Unternehmerinnen und Unternehmer ist deshalb nicht entscheidend, ob digitale Technologien ein Problem lösen können, sondern ob sie für das jeweilige Problem geeignet sind. Bedeutende Innovationen entstehen häufig nicht durch technische Neuerungen, sondern durch das Hinterfragen von Annahmen, das Zuhören und die Ausrichtung von Entscheidungen an Werten.

Beide vorgestellten Ansätze erfordern Kompetenzen und Ressourcen. Wer diese Möglichkeiten besitzt, sollte Personen mit entsprechenden Fähigkeiten in Entwicklungsprozesse einbinden. Auch in der unternehmerischen Ausbildung sollten solche Kompetenzen eine größere Rolle spielen.

Viele Gründungsideen entstehen zudem spontan oder aus Zufall. Das gilt sowohl für kommerzielle als auch für gesellschaftlich orientierte Unternehmen. In solchen Fällen kann die forschende Herangehensweise Teil unternehmerischer Praxis werden. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich hoffen, dass unsere Forschung sowie die Forschung anderer diese Entwicklungen unterstützen können.

Wenn Sie als digitale Unternehmerin oder digitaler Unternehmer gesellschaftliche Wirkung erzielen möchten, empfehle ich Ihnen, unseren vollständigen Artikel „Impact Entrepreneurship: Reimagining Entrepreneurial Purpose and Research for Driving Societal Impact“ zu lesen. Darin beleuchten wir Themen wie Wirkungsmessung, Ökosysteme und Bildung.

Für die ausführlichere Version des Einstein-Zitats klicken Sie hier.

Referenzen

