Schule fertig. Und jetzt? Starte dein Freiwilliges Jahr in der Forschung (FJN) am 01.09.2026 am HIIG in Berlin!

Vielleicht hast du gerade deinen Abschluss in der Tasche oder steckst in einem Gap Year, dass du zu mehr nutzen möchtest, als nur Zeit zu überbrücken. Du denkst über die großen Fragen nach: Wie verändert KI unsere Arbeitswelt? Wer entscheidet eigentlich, wie das Internet reguliert wird? Was hat Digitalisierung mit Demokratie zu tun?

Dann komm zu uns! Ein Jahr bei uns bedeutet: fünf Tage die Woche, echte Aufgaben, echtes Tempo. Wenn du Lust hast, wirklich anzupacken und viel dabei zu lernen, dann bist du hier genau richtig.

Als FJNler*in bist du Teil unseres Management-, Event- und Wissenstransferteams. Hier lernst du, wie aus Forschung echte Wirkung wird: über Social Media, Podcasts, Blogs oder öffentliche Debatten. Aber auch über Formate wie unseren Digitalen Salon, einem monatlichen Event, bei dem Wissenschaft auf Gesellschaft trifft.

Das erwartet dich bei uns:

Recherche zu Themen, die gerade die Welt bewegen: von KI-Regulierung bis zu digitaler Demokratie

zu Themen, die gerade die Welt bewegen: von KI-Regulierung bis zu digitaler Demokratie Texte schreiben , die tatsächlich gelesen werden

, die tatsächlich gelesen werden Einblick in redaktionelle Abläufe , plus Grafikdesign und Video Editing

, plus Grafikdesign und Video Editing Events mitgestalten : von der Planung bis zur Umsetzung, z. B. beim Digitalen Salon

: von der Planung bis zur Umsetzung, z. B. beim Digitalen Salon Wissenschaftsmanagement : du siehst, was hinter den Kulissen eines Forschungsinstituts wirklich passiert und unterstützt im Office Management

: du siehst, was hinter den Kulissen eines Forschungsinstituts wirklich passiert und unterstützt im Office Management Forschung hautnah: durch Schnittstellenaufgaben in Kommunikation und Wissenstransfer bist du dort, wo alles zusammenläuft

Das solltest du mitbringen:

Interesse an Themen Digitales, Gesellschaft und Forschung

Lust auf eigenständiges Arbeiten und auf ein diverses, motiviertes Team

Offenheit, Zuverlässigkeit, Neugier und keine Scheu, mitanzupacken

Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse wünschenswert

Schulabschluss, Volljährigkeit, max. 26 Jahre alt

Das bekommst du bei uns:

Spannende Einblicke in wissenschaftliche Arbeit mit gesellschaftlicher Relevanz

Einblicke in nachhaltige Berufswege im Wissenschafts-, Kommunikations- und Veranstaltungsbereich

Eigenverantwortliche Aufgaben mit viel Raum zur persönlichen Entwicklung

Zugang zum Netzwerk des HIIG

Bildungsseminare im Rahmen des FJN-Programms

monatliches Taschengeld und eine Verpflegungsgeldpauschale, ein Arbeitszeugnis

weitere Rahmenbedingungen kannst du hier nachlesen

Warum ein Freiwilliges Jahr in der Forschung (FJN)?

Das FJN ist eine besondere Form des Freiwilligen Sozialen Jahres. Es bietet dir die Möglichkeit, dich ein Jahr lang freiwillig in Forschungseinrichtungen, Hochschulen oder Nachhaltigkeitsprojekten zu engagieren. Dabei lernst du nachhaltige Berufswege kennen, entwickelst dich fachlich und persönlich weiter und sammelst erste Praxiserfahrungen in einem interdisziplinären Umfeld.

Begleitende Bildungsseminare geben dir zusätzlich Raum zur Orientierung, zum Austausch mit anderen Freiwilligen und zur aktiven Mitgestaltung.

So bewirbst du dich:

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über das Online-Portal des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes (ijgd).

Bei Fragen zur Position steht dir gerne Frederik Efferenn zur Verfügung: frederik.efferenn@hiig.de