Starte dein FJN am 01.09.2025 am HIIG in Berlin!

Du hast die Schule abgeschlossen oder gerade ein Gap-Year hinter dir und willst nun herausfinden, wie dein Weg weitergeht? Du interessierst dich für Themen wie Politik, Gesellschaft, Internet, Künstliche Intelligenz oder Digitalisierung? Dann ist das Freiwillige Jahr in der Forschung am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) genau das Richtige für dich!

Als FJNler*in bist du Teil unseres Event- und Wissenstransferteams und lernst, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft gebracht werden, z. B. über Social Media, öffentliche Diskussionen, Podcasts, Blogs oder Veranstaltungsformate wie unseren Digitalen Salon.

Warum ein Freiwilliges Jahr in der Forschung (FJN)?

Das FJN ist eine besondere Form des Freiwilligen Sozialen Jahres. Es bietet dir die Möglichkeit, dich ein Jahr lang freiwillig in Forschungseinrichtungen, Hochschulen oder Nachhaltigkeitsprojekten zu engagieren. Dabei lernst du nachhaltige Berufswege kennen, entwickelst dich fachlich und persönlich weiter und sammelst erste Praxiserfahrungen in einem interdisziplinären Umfeld.

Begleitende Bildungsseminare geben dir zusätzlich Raum zur Orientierung, zum Austausch mit anderen Freiwilligen und zur aktiven Mitgestaltung.

Das erwartet dich bei uns:

Recherche zu aktuellen gesellschaftlichen und digitalen Themen

Verfassen von Texten sowie die Chance, redaktionelle Abläufe und Grundlagen des Grafikdesigns kennenzulernen

Unterstützung bei der Organisation und Umsetzung von Events und Transferprojekten

Mitarbeit im täglichen Wissenschaftsmanagement

Einblick in den Forschungs- und Veranstaltungsalltag eines renommierten Instituts

Viele Möglichkeiten, dich auszuprobieren und neue Talente zu entdecken

wenn möglich erste Mitwirkung in Forschungsprojekten



Das solltest du mitbringen:

Interesse an Digitalthemen, Gesellschaft und Forschung

Lust auf eigenständiges Arbeiten und auf ein diverses, motiviertes Team

Offenheit, Zuverlässigkeit, Neugier und keine Scheu mitanzupacken

Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse wünschenswert

Schulabschluss, Volljährigkeit, max. 26 Jahre alt



Das bekommst du von uns:

Spannende Einblicke in wissenschaftliche Arbeit mit gesellschaftlicher Relevanz

Einblicke in nachhaltige Berufswege im Wissenschafts-, Kommunikations- und Veranstaltungsbereich

Eigenverantwortliche Aufgaben mit viel Raum zur persönlichen Entwicklung

Zugang zum Netzwerk des HIIG

Bildungsseminare im Rahmen des FJN-Programms

monatliches Taschengeld und eine Verpflegungsgeldpauschale, ein Arbeitszeugnis

weitere Rahmenbedingungen kannst du hier nachlesen

So bewirbst du dich:

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über das Online-Portal des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes (ijgd). Bei Fragen zur Position steht dir gerne Frederik Efferenn zur Verfügung: frederik.efferenn@hiig.de