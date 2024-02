Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in / Postdoktorand*in für das Forschungsprojekt “European platform publics research network”

Sie interessieren sich für die Rolle und Bedeutung der Kommunikation auf digitalen Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram im öffentlichen Diskurs? Sie fragen sich auch, wie wirksam der Digital Services Act (DSA) sein wird? Die EU hat ein Regelungswerk geschaffen, das die großen Plattformen stärker in die Pflicht nimmt, ihre Transparenz zu erhöhen und die Rechte der Nutzenden zu stärken. Doch nun geht es an die Umsetzung! Wir etablieren ein Europäisches Forschungsnetzwerk, das die Implementierung des DSA begleitet. Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir Unterstützung.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n engagierte*n



Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in oder Postdoktorand*in (m/w/d)

(z.B. aus den Bereichen Politikwissenschaft, Governance-Forschung, Recht und Digitalisierung und/oder Kommunikationswissenschaft)





für die wissenschaftliche, organisatorische und strategische Mitarbeit (zunächst bis März 2025 befristet, mind. 70%, je nach Qualifikation in Anlehnung an TVL 13 oder 14, zzgl. Familien-, Literatur- und Reiseunterstützungen). Das Forschungsprojekt wird von der Stiftung Mercator gefördert und vom Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI), dem Institute for Information Law (IViR) der Universität Amsterdam, dem HIIG und dem Network of Centers (NoC) umgesetzt. Weitere Informationen finden sich hier.

Die folgenden Aufgaben erwarten Sie bei uns:

Umsetzung des interdisziplinären Forschungsdesigns einschließlich der strategischen und konzeptionellen Entwicklung und Durchführung eines detaillierten Forschungsplans

Verantwortliche Durchführung eines Projektteils zum Risiko von Plattformen für den demokratischen Diskurs einschließlich der Bewertung dieses Risikos

Planung und (ggf.) Durchführung weiterer HIIG-Arbeitspakete einschließlich Beteiligung an der Identifikation der Themen für das zweite und dritte Projektjahr

Koordination der konsortialen Partnerinstitutionen, Gewinnung weiterer Partner*innen sowie Kommunikation mit der Fördermittelgeberin

Selbstständige und verantwortungsbewusste Mitarbeit im Sinne der Projektziele und -meilensteine, insbesondere an wissenschaftlichen Berichten und Beiträgen zu Journals sowie an Aktivitäten auf Konsortialebene, wie z.B. Konferenzen

Enge Zusammenarbeit mit dem HIIG-Direktorium, der Forschungsgruppe Globaler Konstitutionalismus und weiteren Forschungsleiter*innen sowie den Institutionen des Konsortiums des NoC

Wir wünschen uns folgendes Profil:

Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Politik-, Kommunikations- oder Rechtswissenschaften oder vergleichbarer Studiengänge, wie Governance Studies u.a., idealerweise auch eine einschlägige Promotion in einem der relevanten Bereiche

Erfahrungen im Bereich Digitaler Kommunikationsplattformen in der Wissenschaft und/ oder in der Wirtschaft, bestenfalls mit Kontakten zu relevanten Netzwerkpartner*innen sowie Interesse an der Koordination und Pflege internationaler Netzwerke

Offenheit und Spaß am Wissenstransfer und direkter, kontinuierlicher Zusammenarbeit mit Stakeholdern sowie das diplomatische Gespür, die unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen und dialogorientiert zu vermitteln

Idealerweise Interesse an breiteren, angrenzenden gesellschaftsrelevanten Themengebieten, wie Demokratieentwicklung und/ oder gesellschaftliche Transformationsprozesse

Ausgeprägtes strategisches und konzeptionelles Denken sowie Organisationstalent

Große Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit, Eigenständigkeit, Gestaltungswillen, Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Teamfähigkeit

Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse sind unabdingbar

Was wir Ihnen anbieten:

Entwicklung und Etablierung eines neuen Forschungsansatzes mit Raum für eigene Ideen in Zusammenarbeit mit der Projektleitung sowie in enger Abstimmung mit dem Forschungsdirektorium in einem anerkannten, innovativen Forschungsinstitut

Strategische Weiterentwicklung der eigenen Forschung zu Data- und Plattform Governance

Exzellente Position, um das eigene Forschungsprofil weiter zu entwickeln, eigene Initiativen zu entwickeln und Einfluss auf laufende Debatten zu Beteiligung und Data und Plattform Governance zu nehmen

Die Möglichkeit, Teil einer interdisziplinären Forschungsgruppe zu werden, die sich Innovation und Unternehmergeist in einer sich schnell verändernden, global vernetzten digitalen Wirtschaft und Gesellschaft versteht, informiert und mitgestaltet

Unterstützung der Forschungsarbeit durch studentische Hilfskräfte, Sach- und Reisemittel

Ein attraktives und familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien in einem gelebten Gegenentwurf zum traditionellen Wissenschaftsbetrieb

Ein hochmotiviertes Team, das sehr eng zusammenarbeitet sowie engagierte Kollegen*innen aus verschiedenen Disziplinen in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin

Zur Bewerbung:

Sie finden die Aufgabe spannend und möchten das europäische Forschungsnetzwerk gerne bei uns umsetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagefähigem Lebenslauf, kurzem Motivationsschreiben, relevanten Zeugnissen und der Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte reichen Sie die Unterlagen über das unten stehende Onlineformular ein. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden ist. Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Die Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Bei inhaltlichen Rückfragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Matthias C. Kettemann (matthias.kettemann@hiig.de). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!