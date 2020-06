Doktorand*innen (m/w/d) mit technischer Perspektive

Sie sind junge*r Expert*in in der Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz und interessieren sich dabei nicht nur für technische Aspekte, sondern sind an gesellschaftlichen Konsequenzen von KI interessiert? Sie wollen erforschen, wie Künstliche Intelligenz (KI) gemeinwohlorientiert entwickelt und eingesetzt werden kann? Wenn es sie reizt, Teil eines neuen interdisziplinären Forschungsteams zu werden und gemeinsam mit uns das AI & Society Lab zu gestalten, dann freuen wir uns über ihre Bewerbung.



Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht für eine neu entstehende KI-Forschungsgruppe zum 1. Januar 2021 – vorbehaltlich der Mittelbewilligung – zwei

Doktorand*innen (m/w/d) aus dem Bereich der Informatik, der Angewandten Statistik oder aus dem Bereich der Data Science

für die wissenschaftliche Mitarbeit (Promotion) in einem neu entstehenden Forschungsprojekt (75%, je nach Qualifikation in Anlehnung an TVL 13, zzgl. Familien-, Literatur- und Reiseunterstützungen, bis September 2024 befristet). Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt, da dies den Fördervorgaben entspricht. Die aus 5 Personen bestehende (2 PostDocs & 3 Doktorand*innen) Forschungsgruppe wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und ist Teil des neu gegründeten AI & Society Lab am HIIG. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Gruppe, praxisnahe Arbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie der Wissenstransfer und Austausch mit der Öffentlichkeit sind zentrale Säulen des Gesamtvorhabens.

Die folgenden Aufgaben und Anforderungen erwarten Sie bei uns:

Durchführung einer eigenständigen technischen Promotion in einem der folgenden Bereiche: Natural Language Processing (das geplante Promotionsprojekt soll eine KI-Anwendung zur Übersetzung von Texten in einfache Sprache entwickeln) ODER Computer Vision (das geplante Promotionsprojekt entwickelt in Zusammenarbeit mit Wheelmaps.org eine KI-Anwendung zur maschinellen Erkennung von Barrierefreiheit von Orten).

Entwicklung von Prototypen in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Praxispartnern

Mitarbeit an der Entwicklung eines interdisziplinären und anwendungsorientierten Gemeinwohlkonzeptes in enger Abstimmung mit der Projektleiterin (Technikphilosophin) und der Post-Doktorandin (technische Perspektive)

Mitwirkung an der Entwicklung interdisziplinärer Forschungs- und Workshop-Formate für Expert*innen-Workshops und Formate des Wissenstransfers

Wir suchen nach folgendem Profil:

Einstellungsvoraussetzung ist ein herausragender Abschluss eines wissenschaftlichen Hochschulstudiums (in einem technischen und thematisch relevanten Feld, bspw. Informatik, Angewandte Statistik, Data Science ) mit Promotionswunsch und jeweils passenden Vorkenntnissen zum gewählten Promotionsprojekt (NLP oder Computer Vision)

Wünschenswert sind erste praktische bzw. wissenschaftliche Erfahrungen im Feld der KI Anwendung (insb. Machine Learning/Deep Learning) und / oder im Bereich Natural Language Processing (NLP)

Interesse an der Konzeption und Umsetzung von Projekten im Bereich Machine Learning/Deep Learning sowie Natural Language Processing (NLP)

Interesse an disziplinübergreifender Forschung sowie die Fähigkeit, Anknüpfungspunkte zu anderen Fachgebieten zu identifizieren und zu nutzen

Strategisches Denken und Organisationstalent

Überdurchschnittlich hohes Maß an Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit, Eigenständigkeit, Gestaltungswillen, Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Teamfähigkeit

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich.

Was wir Ihnen anbieten:

Mitwirkung an der Entwicklung und Etablierung eines neuen Forschungsprojektes mit Raum für eigene Ideen und neue Formate in Zusammenarbeit mit der Projektleiterin sowie in enger Abstimmung mit dem Forschungsdirektorium in einem anerkannten, innovativen Forschungsinstitut

Unterstützung im Aufbau des kürzlich gegründeten AI & Society Labs

Exzellente Position, um die eigene Forschungskarriere zu starten, eigene Initiativen zu entwickeln und perspektivisch Einfluss auf laufende Debatten um KI zu nehmen

Die Möglichkeit zur Promotion, die Teilnahme am Doktoranden- sowie am promotionsbegleitenden Mentor*innen-Programm und weitere hervorragende (fachliche) Austausch- und Netzwerkmöglichkeiten

Die Möglichkeit, Teil einer Forschungsgruppe zu werden, die sich explizit für die Qualifizierung und Förderung von Frauen in der KI-Forschung stark macht

Ein attraktives und familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien in einem gelebten Gegenentwurf zum traditionellen Wissenschaftsbetrieb

Ein hochmotiviertes Team, das sehr eng zusammenarbeitet sowie engagierte Kollegen*innen aus verschiedenen Disziplinen in einem zukunftsweisenden Institut mitten in Berlin

Zur Bewerbung:

Erkennen Sie sich in dem beschriebenen Profil wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und der Nennung ihres Wunschpromotionsprojektes (NLP oder Computer Vision). Idealerweise ergänzen Sie relevante Arbeitsproben, beispielsweise können Sie uns gerne einen Link zu einem Code-Repository schicken, das bisherige Projekte von Ihnen dokumentiert. Bitte reichen Sie die Unterlagen über das unten stehende Onlineformular ein.

Die Sichtung der Bewerbungen beginnt im Oktober 2020. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden ist. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Bei inhaltlichen Rückfragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an Daniela Dicks (daniela.dicks@hiig.de).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!