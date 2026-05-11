Die digitale Transformation der Gesellschaft stellt Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit vor grundlegende Fragen. Um ihre Bedingungen, Formen und Folgen unabhängig und interdisziplinär zu erforschen, arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen in Deutschland seit 2021 im Netzwerk der Institute für Digitalisierungsforschung (NIfD) zusammen. Das Netzwerk setzt auf eigenständige Profile und sich ergänzende Stärken, um gemeinsame wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragen abgestimmt zu bearbeiten.

Beim Jahrestreffen am 23. und 24. April in Hamburg, zu dem das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) eingeladen hatte, standen die inhaltlichen Schwerpunkte der weiteren Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Dazu gehörten Open Science und Lizenzen, die Gelingensbedingungen von Interdisziplinarität in der Digitalisierungsforschung, Zukunftsforschung sowie transdisziplinäre Ansätze.



In Arbeitsgruppen zu Nachwuchs, Karriereförderung, Wissenschaftskommunikation, Interdisziplinarität und Verwaltung wurden Kooperationsmöglichkeiten und künftige Schwerpunkte besprochen. Inhaltlich reichte die Agenda von Studienergebnissen für bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Digitalisierungsforschung über neue Forschungs- und Infrastrukturangebote bis hin zu Fragen der Profilbildung und neuer Fachformate.

Das nächste Netzwerktreffen findet 2027 auf Einladung des Weizenbaum-Instituts anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums in Berlin statt.

Über das Netzwerk der Institute für Digitalisierungsforschung (NIfD)

Das Netzwerk der Institute für Digitalisierungsforschung (NIfD) vereint seit 2021 führende Einrichtungen in Deutschland, die die gesellschaftlichen, politischen und technologischen Folgen der digitalen Transformation interdisziplinär erforschen. Die Mitglieder des Netzwerks sind das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt), das Center for Advanced Internet Studies (CAIS), das Leibniz-Institut für Medienforschung│Hans-Bredow-Institut (HBI), das Weizenbaum-Institut und das Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung (ZEVEDI). Das Netzwerk stärkt seine Kooperation, Wissensaustausch und gemeinsame Initiativen, um die Digitalisierungsforschung in Deutschland sichtbar und wirksam zu machen.

Kontakt für Presse

Frederik Efferenn | Tel. +49 30 200 760 82 | presse@hiig.de

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft erforscht die Entwicklung des Internets aus einer gesellschaftlichen Perspektive, um die damit einhergehende Digitalisierung aller Lebensbereiche besser zu verstehen. Als erstes Forschungsinstitut in Deutschland mit einem Fokus auf Internet und Gesellschaft hat das HIIG ein Verständnis erarbeitet, das die Einbettung digitaler Innovationen in gesellschaftliche Prozesse betont. Basierend auf dieser transdisziplinären Expertise und als Teil des Global Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers will das HIIG eine europäische Antwort auf den digitalen Strukturwandel entwickeln.