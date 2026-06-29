Demokratie zum Ankreuzen: Unsere Wahlkabine bei der Langen Nacht der Wissenschaften
Schön, dass Sie hier sind! Die Auswertung unserer Wahlkabine zur Demokratie in Deutschland erscheint hier in Kürze.
Entdecken Sie bis dahin weitere spannende Themen auf unserem Digital Society Blog.
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autor*innen und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de
Ann-Kathrin Watolla, Dr.
Maurice Stenzel, Dr.
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