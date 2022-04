This study will be conducted in French. Please find the English version here.

Dans le cadre du projet de recherche Sustainability, Entrepreneurship and Global Digital Transformation (SET), Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) lance une étude qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat numérique durable au Bénin et, plus largement, en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre.

À propos du projet

Soutenu par la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), le projet de recherche SET a pour objectif d’aborder les questions liées à la numérisation, en particulier dans le Sud. En mettant l’accent sur les thèmes de l’entrepreneuriat, de la réglementation des plateformes et de l’utilisation de la numérisation pour la résilience climatique, le projet travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux afin de développer une expertise axée sur les applications et de créer une communauté de connaissances internationale.

À propos de l’étude

L’étude vise à identifier les obstacles contextuels (par exemple, institutionnels, sociaux et technologiques) à l’entrepreneuriat numérique durable au Bénin. En outre, elle permettra d’identifier les stratégies et tactiques que les entrepreneurs peuvent utiliser pour relever ces défis. Elle impliquera la réalisation d’entretiens avec des entrepreneurs (inspirants) et potentiellement d’autres acteurs pertinents, tels que les VCs et les représentants du gouvernement. L’accès aux participants aux entretiens sera facilité par la GIZ et les partenaires locaux, notamment le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin. Cependant, il serait bénéfique de disposer de réseaux locaux existants. En fonction de l’accès aux données, l’étude pourrait se concentrer sur un ou plusieurs secteurs des technologies vertes, tels que l’agriculture, l’énergie, le transport et l’économie circulaire. La décision concernant les secteurs exacts sera prise en collaboration avec le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin afin d’assurer un bon accès aux données et de fournir une valeur ajoutée durable pour le Bénin et les autres pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre associés au projet SET. Enfin, cette étude se conclura par des recommandations politiques afin de promouvoir l’entrepreneuriat numérique durable au Bénin et, plus largement, en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre.

En outre, l’équipe de recherche devrait idéalement participer à un dialogue avec les acteurs concernés au Bénin au cours de la première semaine de juillet 2022 (date exacte à confirmer). Le dialogue avec les acteurs sera thématiquement lié à l’étude et se concentrera sur la promotion de l’entrepreneuriat numérique durable au Bénin et au-delà. Idéalement, le dialogue sera l’occasion d’identifier et de se connecter aux parties prenantes pertinentes et de recruter des participants aux entretiens pertinents pour l’étude.

Buts et objectifs de l’étude

Fournir une revue de la littérature existante sur l’entrepreneuriat numérique (durable), en mettant l’accent sur l’Afrique francophone de l’Ouest et du Centre.

Mener des entretiens avec des entrepreneurs (inspirants) et d’autres acteurs concernés, tels que des sociétés de capital-risque et des représentants du gouvernement. La collecte de données doit permettre à l’équipe de recherche de mener une analyse approfondie sur les défis des entrepreneurs. L’équipe de recherche va collaborer avec le Ministère du Numérique et de la Numérisation du Bénin afin d’assurer l’accès aux participants aux entretiens et de fournir une valeur durable pour le Bénin et la région.

Identifier les obstacles contextuels et les défis de l’entrepreneuriat numérique durable au Bénin.

Identifier les stratégies et tactiques utilisées par les entrepreneurs pour surmonter les obstacles et relever les défis.

Proposer des recommandations concrètes pour l’élaboration de politiques sur la base des résultats de l’étude et des recherches antérieures.

Comparer et contraster les résultats de la recherche empirique au Bénin avec les résultats d’études antérieures et discuter de leur transférabilité à d’autres pays d’Afrique occidentale et centrale francophone.

Rédiger un résumé exécutif, résumant les résultats de l’étude en anglais.

Rédiger un article en anglais résumant les résultats pour le Digital Society Blog du HIIG.

Eligibilité et conditions

Les candidats intéressés doivent répondre aux critères suivants :

Qualifications académiques appropriées

Excellentes compétences rédactionnelles

Expérience dans la conduite de recherches qualitatives (par exemple, des entretiens)

Expertise dans le domaine de l’entrepreneuriat numérique

Connaissance du contexte local (idéalement, expérience de la conduite de recherches en Afrique de l’Ouest).

La maîtrise du français et de l’anglais est obligatoire (le travail de terrain nécessitera de mener des entretiens en français).

Capacité à assister au dialogue multi-acteurs au Bénin début juillet 2022 (date exacte à déterminer).

Informations générales

Budget : 16 000 EUR (brut) + compensation supplémentaire éventuelle des frais de déplacement pour le dialogue avec les acteurs concernés.

Portée de l’étude : 15 000 mots maximum

L’étude doit être rédigée en français

Période de réalisation de l’étude : Juillet à novembre 2022

Rapport à mi-parcours sur l’état actuel de la recherche jusqu’en septembre 2022

Feedback final après révision éditoriale et académique

Tous les candidats intéressés sont invités à soumettre leur proposition (deux pages maximum) et un bref curriculum vitae au moyen du formulaire ci-dessous avant le dimanche 8 mai 2022. Pour toute question, veuillez contacter Marie Blüml (marie.blueml@hiig.de). Les candidats seront informés du résultat de la procédure de sélection au plus tard à la fin du mois de mai 2022.