Call for Participation: Sei dabei und gib jungen Engagierten eine Stimme!

Am Dialogtag: Stärkung für junges und digitales Engagement erhalten junge Menschen die Möglichkeit, sich über alltägliche Herausforderungen und Forderungen in Bezug auf ihr freiwilliges Engagement auszutauschen. Dabei treten sie mit Entscheider*innen aus Politik und Zivilgesellschaft in den Dialog. Du bist jung, engagiert und möchtest mitreden? Dann melde dich bei uns und macht mit beim



Dialogtag: Stärkung für junges und digitales Engagement |

Fachveranstaltung zum Dritten Engagementbericht

08. Juni 2021 | Hybrid-Veranstaltung | 10:00 – 16:00 Uhr





Im Rahmen des Dritten Engagementberichts möchte die Veranstaltung die vielfältigen Engagementformen und -kulturen miteinander verbinden und das Engagement junger Menschen wertschätzen. Der Dialogtag ist Teil der Fachveranstaltungen zum Bericht und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Wen suchen wir?

Wir suchen junge Menschen, die sich freiwillig engagieren und in digitalen Gruppensessions (12-13 Uhr) via Zoom über Ihre Ideen, Forderungen und Wünsche zu verschiedenen Themen sprechen möchten. Zur Auswahl stehen hier:

Frühzeitige Integration von Engagement Bildung und Erziehung Anerkennung von vielfältigen und neuen (digitalen) Formen des Engagements Stärkung von Diversität im Engagement

Du möchtest Teil der Veranstaltung sein und dein freiwilliges Engagement vorstellen? Du hast Lust, mit Entscheider*innen aus Politik und Zivilgesellschaft zu deinen Forderungen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln? Dann sei dabei und bewirb dich bis zum 2. Mai 2021 im Rahmen unseres Call for Participation.

Nutze dafür entweder das unten stehende Formular oder lade ein kurzes Video von dir (max. 1 Minute) hoch, in dem du uns erzählst, wie du dich freiwillig engagierst und welches Thema du in der Gruppensession ansprechen möchtest.