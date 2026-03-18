Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d): Impact AI

Du interessierst dich dafür, ob und wie Künstliche Intelligenz (KI) dem Gemeinwohl dienen kann – und wie sich das eigentlich messen lässt? Du möchtest verstehen, welche KI-Projekte wirklich einen Beitrag zu Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit oder demokratischer Teilhabe leisten und welche ihr Versprechen verfehlen?

Dann komm ans Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin und unterstütze als studentische*r Mitarbeiter*in das Forschungsprojekt Impact AI: Evaluation der gesellschaftlichen Wirkung von KI-Systemen für Nachhaltigkeit und Gemeinwohl. Es analysiert eine Vielzahl von KI-Initiativen weltweit mit Nachhaltigkeits- oder Gemeinwohlanspruch und entwickelt eine Methode, mit der sich ihr tatsächlicher gesellschaftlicher Beitrag systematisch bewerten lässt. Gemeinsam mit den Praxispartnern Greenpeace und Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. entstehen evidenzbasierte Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Das Projekt wird von der VolkswagenStiftung im Rahmen des Change! Fellowship-Programms gefördert.

Mit deinem Interesse für KI und die gesellschaftlichen Fragen der Digitalisierung hast du die Möglichkeit, das Forschungsprojekt aktiv und tatkräftig zu unterstützen.

Berlin · 60–80 Std./Monat · zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Deine Aufgaben

Eigenständige Recherche und Sichtung von Literatur zu KI, Evaluationsmethoden, Nachhaltigkeitsthemen und gemeinwohlorientierter KI

Mitarbeit im laufenden Forschungsbetrieb, z.B. Recherche potenzieller Cases, Ansprache und Kommunikation sowie Vorbereitung der Untersuchungen

Unterstützung bei der Auswertung qualitativer und quantitativer Daten im Rahmen der Audits sowie beim Schreiben von Berichten und wissenschaftlichen Papern

Organisatorische und inhaltliche Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Workshops, Beiratstreffen oder Teammeetings sowie bei der Aufbereitung der Ergebnisse

Redaktionelle Aufgaben bei der Vorbereitung von Publikationen, Policy Papers und Blogbeiträgen und ggf. Adaption der Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen aus Wissenschaft, Praxis und Politik

Was du mitbringen solltest

Immatrikulation an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master (idealerweise noch mindestens 1,5 Jahre, Wohnort in Berlin oder Umgebung)

Interesse an KI und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen, insbesondere an Fragen der Nachhaltigkeit, des Gemeinwohls oder der KI-Evaluation; Vorkenntnisse willkommen, aber kein Muss

Freude sowohl an inhaltlicher als auch an organisatorischer Arbeit: von der Literaturrecherche und qualitativen Datenauswertung bis zur Vorbereitung von Veranstaltungen

Kommunikationsstärke und Freude am Austausch mit unterschiedlichen Akteur*innen aus Forschung, Zivilgesellschaft und Praxis sowie aus unterschiedlichsten Kulturkreisen

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und Eigeninitiative

Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlich

Idealerweise erste Erfahrungen in qualitativer Datenauswertung und im Projektmanagement oder der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteur*innen in einem internationalen Umfeld

Wir bieten

Direkte Einbindung in alle Phasen eines laufenden, von der VolkswagenStiftung geförderten Forschungsprojekts: von der Fallrecherche über die Feldforschung bis zur Publikation

Inhaltliche Arbeit an einem hochaktuellen Thema, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team

Einblicke in die transdisziplinäre Forschungspraxis und die Zusammenarbeit mit Praxispartnern wie Greenpeace und Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V.

Zugang zum Netzwerk des HIIG und Kontakte aus Forschung, Zivilgesellschaft und Politik

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (14,00 €/Stunde)

Zur Bewerbung

Schick uns dein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und deine zeitliche Verfügbarkeit über das Online-Bewerbungsformular. Die Sichtung der Bewerbungen beginnt ab sofort.

Fragen zur Stelle? Melde dich gerne direkt bei Lena Winter: lena.winter@hiig.de

Wir fördern die berufliche Gleichstellung und heißen Bewerbungen aller Menschen willkommen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.