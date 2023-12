Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Forschungsprojekt „Really a Human in the Loop“ 

Du studierst Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft oder Öffentliches Recht und möchtest wissen, wie Menschen in automatisierte Entscheidungsprozessen von KI-Systemen eingebunden werden? Du möchtest die Chancen und Risiken einer meaningful human intervention beim Einsatz von digitaler Technologie in unterschiedlichen Themenfeldern – Kreditvergabe, Content Management, Arbeitsplatzvergabe etc. – erforschen? Der dazugehörige Bereich des Wissenstransfers und politische Kommunikation interessiert dich ebenfalls? Dann könnte diese Gelegenheit genau das Richtige für Dich sein.

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) sucht ab sofort eine*n engagierte*n



Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d)

„Really a Human in the Loop“



Das Projekt “Really Human in the Loop?” untersucht die Rolle des Menschen in automatisierten Entscheidungsprozessen, die von Künstlicher Intelligenz oder automatisierten Systemen durchgeführt werden. Es erforscht unter welchen Umständen es sinnvoll ist, dass Menschen aktiv in diese Prozesse eingreifen. Zum Beispiel, um eine Kontrolle oder Überprüfung über die von den automatisierten Systemen getroffenen Entscheidungen auszuüben. Dabei stellt das Projekt folgende Fragen: Wann ist ein Mensch ausreichend frei und informiert genug, um eine sinnvolle Ergänzung zur automatischen Entscheidung zu sein? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine solche menschliche Intervention effektiv ist? Durch die Entwicklung spezieller Fallstudien möchten wir maßgeschneiderte Lösungen für den jeweiligen Untersuchungsbereich schaffen, die eine ethisch vertretbare und sinnvolle Einbindung menschlicher Entscheidungen ermöglichen. Zur Unterstützung unseres interdisziplinären Projektteams und der Wissenschaftskommunikation suchen wir Verstärkung.

Der zeitliche Umfang liegt bei 60 Stunden pro Monat. Der Tätigkeitsort ist Berlin, mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich. Die Arbeitszeiten werden individuell nach Absprache festgelegt.

Was Deine Aufgaben sind je nach Qualifikation:

Organisatorische und inhaltliche Unterstützung bei der Durchführung des Forschungsprojektes Really a Human in the Loop

Recherche, Sichtung, Analyse und Verwaltung von (juristischer) Literatur

Stakeholder Recherche für die einzelnen Themenfelder der Fallstudien

Tatkräftige Unterstützung bei der Planung und Organisation von Workshops, Multi-Stakeholder Dialogen (auch bei anderen HIIG Veranstaltungen) sowie bei der Aufbereitung der Ergebnisse

Redaktionelle Aufgaben bei der Vorbereitung von Publikationen

Du entwickelst gemeinsam mit uns neue Formate, die verschiedene Interessent*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ansprechen

Unterstützung bei der Recherche und dem Austausch mit politischen Referentinnen und Entscheidungsträgerinnen

Was Du mitbringen solltest:

Immatrikulation an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master

Interesse am interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten an der Schnittstelle von Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation und dem Forschungsprojekt Really a Human in the Loop

Erfahrungen im Bereich Projekt- und Veranstaltungsorganisation/ Management

Idealerweise Interesse und Erfahrung im Social Media Bereich

Die Möglichkeit, flexibel in unserem Institut und auf Veranstaltungen in Berlin anwesend zu sein

Interesse an wissenschaftlichen und politischen Debatten im Bereich Internet und Gesellschaft

Freude sowohl an inhaltlicher als auch organisatorischer Arbeit sowie die Fähigkeit und Motivation, sich selbstständig, schnell und proaktiv in neue Themen und Sachverhalte einzuarbeiten

Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke

Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Was wir Dir anbieten:

Inhaltliche Arbeit an zukunftsweisenden und spannenden Themen, inkl. fachlichem Austausch und Betreuung durch unser Team

Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit tiefen Einblicken in den Forschungsalltag sowie Verbindungen zu zahlreichen nationalen und internationalen interdisziplinären Forschungsinstituten und in die Praxis

Ein dynamisches, offenes und hochmotiviertes Team unterschiedlicher Disziplinen in einzigartigen Räumlichkeiten mitten in Berlin

Die Vergütung richtet sich nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (13€/Stunde)

Zur Bewerbung:

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien ist gewährleistet. Wir fördern die berufliche Gleichstellung! Willkommen sind Bewerbungen aller Menschen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft.

Reiche Deine Bewerbung bitte mit kurzem Anschreiben (auf Deutsch oder Englisch), Lebenslauf, Zeugnissen/Referenzen und deiner zeitlichen Verfügbarkeit über das Onlineformular ein. Die Ausschreibung bleibt offen, bis ein*e geeignete*r Bewerber*in gefunden wurde. Die sorgfältige Sichtung und Auswahl unserer neuen Teammitglieder ist uns sehr wichtig und wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen des Prozesses mehrere Auswahlgespräche führen. Richte inhaltliche Fragen zur Stelle gern an Sarah Spitz (sarah.spitz@hiig.de).